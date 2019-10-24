24.10.2019 15:17

Pursaklar sokakları öğrenciler tarafından temizlendi

ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde "Pursaklar'ı Seviyorum, Çevremi Temiz Tutuyorum" projesi kapsamında sokaklar öğrenciler tarafından temizlendi.

Pursaklar Belediyesi ile Pursaklar Kaymakamlığı arasında çevre kirliliğini önlemek ve toplumda çevre duyarlılığını oluşturmak amacıyla imzalanan "Pursaklar'ı Seviyorum, Çevremi Temiz Tutuyorum" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi. Sağlıklı çevrenin oluşturulması ve süreklilik sağlanması için öğrencilere farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, ilçe sokaklarındaki çöpler öğrenciler tarafından toplandı. Öğrencilerle birlikte yürüyerek çöp toplayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, etkinlikte asıl arzuladıklarının çevreye karşı duyarlılık oluşturmak olduğunu belirterek, "Biz bugün öğrencilerimizle, Kaymakamlığımızla, Milli Eğitimimizle farkındalık oluşturmak için buradayız. Bizler, belediye olarak üzerimize düşen işleri yapıyoruz. Temizlik bizim işimiz ama kirletmemek de bir medeniyet işi, kültür işidir. Gelecek kuşaklara bu dünyayı aktaracaksak kirletmemeyi de öğretmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Burada asıl amacımız temizlik bilincini oluşturmak"

Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yılmaz da projede işbirlikçi oldukları için memnun olduğunu dile getirerek, "Burada amacımız Pursakları temizlemek değil elbette. Burada asıl amacımız temizlik bilincini oluşturmak. Bununla ilgili ülkemizde yürütülen çok güzel örnek çalışmalar var. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendilerin himayelerinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' var. İnanılmaz güzel sonuçlar beklediğimiz bir çalışma. Yine Çevre Bakanlığımızın yürüttüğü çok önemli projeler var. Bunu lokalde Pursaklar'da uygulamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Bunu kültür haline getireceğiz"

Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ise, projenin Pursaklar'a çok yakışan bir proje olacağını söyleyerek, "Bu projenin uygulama aşamasında biz öğrencilerimizle birlikte plan dahilinde inşallah bunu yürüteceğiz. Öğrencilerimize yaşadıkları çevreyi temiz tutma ve bunu bir bilinç haline getirme konusunda hassasiyet kazandırmaya çalışacağız. İnşallah bunu kültür haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden İlyas Yıldız, ilçedeki çöpleri temizlediklerini söyleyerek, "Temiz bir çevrede yaşamak herkes ister. Kimse çöpünü yere atmasa temiz bir ortamda yaşamak hepimiz için güzel olabilir. Çöpleri yere atmıyorum ve atanları da uyarıyorum" dedi.

Öğrencilerden Ömer Asaf ise büyüklere temizliğin önemini gösterdiklerini ifade ederek, "Burası bizim yaşadığımız yer ve eğer çöp olursa her yer kötü kokar. Okulumu temiz tutmaya çalışıyorum, bir şey yediğimde içtiğimde en yakın çöpe atıyorum. Yere çöp atan arkadaşlarım olursa onları da uyarıyorum" dedi.

Kaynak: İHA