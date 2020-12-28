Pursaklar'da yılın son sosyal medya buluşmasına yoğun ilgi
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Pursaklar'da yılın son sosyal medya buluşmasına yoğun ilgi

28.12.2020 11:58 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:58
Pursaklar'da yılın son sosyal medya buluşmasına yoğun ilgi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, farklı sosyal medya kanalları üzerinden vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, farklı sosyal medya kanalları üzerinden vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Başkan Çetin, korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği hafta sonları evde kalarak mücadeleye destek veren vatandaşlar için ilçede faaliyet gösteren sosyal medya haber sitelerine konuk olarak her hafta, ilçe sakinlerinden gelen soruları yanıtlıyor. Pursaklar halkının yoğun ilgi gösterdiği sosyal sosyal medya buluşmalarına yüz binlerce kişi izlerken, Başkan Ertuğrul Çetin hem korona virüs salgınına karşı ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veriyor hem de canlı yayında vatandaşların merak ettiği soruları cevaplıyor.

"Şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz"

Sosyal medya kanalları üzerinden vatandaşlarla bir araya gelerek dertleşme, hasbihal etme imkanı bulduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin şöyle konuştu:

"Pursaklar'da belediye olarak üzerimize düşen bütün görevleri canla başla yerine getirmek için çalışıyoruz. Belediye hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirmek için vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alıyoruz. Yapacağımız hizmetlerde vatandaşlarımızın fikir ve görüşleri önceliğimizi oluşturuyor. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket ederek ilerleyen günlerde sosyal medya hesapları üzerinden hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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