Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'den hastalara moral ziyareti
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'den hastalara moral ziyareti

11.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:23
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'den hastalara moral ziyareti

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı esnaf ziyaretlerinin yanı sıra hasta ziyaretlerini sürdürüyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı esnaf ziyaretlerinin yanı sıra hasta ziyaretlerini sürdürüyor.

Yoğun çalışma temposu içinde vatandaşların yanında olmayı sürdüren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı İlknur Genç ile birlikte, ilçe sakinlerinden Rabia Şenses'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Rabia Şenses'in sağlık durumu ile ilgili bilgiler alan Başkan Çetin, yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Gözlerinin ışığı enerji saçıyor"

Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Başkan Çetin, "Rahatsızlıkları nedeniyle gününü evde geçiren hastalarımızı ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onların yalnız olmadıklarını hissettirerek bir nebze mutlu olmaları için çaba gösteriyoruz. Gözlerinin ışığı enerji saçıyor. Hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını soruyoruz ve elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağlık hayattaki en önemli şey ve Allah kimseyi sağlığından etmesin. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarının en üst seviyeye çıkarılması için imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Rabia Şenses'in ailesi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman ilçedeki vatandaşların yanında olduğu için Başkan Çetin'e teşekkür ettiler. - ANKARA

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'den hastalara moral ziyareti
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'den hastalara moral ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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