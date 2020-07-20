Pursaklar Belediye Başkanı Çetin ilçe gezilerine başladı Korona virüs ile mücadele kapsamında yeni normaller sonrası ilçe gezilerine başlayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla beraber bir iş yeri açılışına katıldı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında yeni normaller sonrası ilçe gezilerine başlayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, iş yeri sahipleri ve vatandaşlarla beraber bir iş yeri açılışına katıldı.

Başkan Çetin, açılışını gerçekleştirdiği iş yerlerini gezerek halka ne gibi hizmetler sunulacağına dair işletme sahiplerinden bilgiler aldı. Dükkanlarda alınan korona virüs önlemlerini de yerinde inceleyen Başkan Çetin işletme sahiplerine, "maske, mesafe, temizlik" kurallarına azami derecede dikkat etmeleri konusunda da uyarılarda bulundu.

Açılan iş yerlerinin ilçede istihdama katkı sağlayacağını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklarımız büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu büyümede katkısı ve emeği olan esnaflarımıza ve yeni istihdam olanağı sağlayan girişimcilerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. İlçemiz hem sosyal hem de ekonomik olarak gün geçtikçe büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün de esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni açılan iş yerlerimizi sahiplerine ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Çevrede bulunan esnafları da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Başkan Ertuğrul Çetin, kısa sohbetler gerçekleştirerek işlerinin bereketli olması dileklerinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA