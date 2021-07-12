Pursaklar Ayyıldız Mahalle Muhtarlığı yenileniyor
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Pursaklar Ayyıldız Mahalle Muhtarlığı yenileniyor

Pursaklar Ayyıldız Mahalle Muhtarlığı yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Pursaklar Belediyesi, mahalle sakinlerine daha modern ve çağdaş bir ortamda hizmet verilmesini sağlamak amacıyla Ayyıldız Mahallesi muhtarlık binasında yenileme çalışması başlattı.

Ankara Pursaklar Belediyesi, mahalle sakinlerine daha modern ve çağdaş bir ortamda hizmet verilmesini sağlamak amacıyla Ayyıldız Mahallesi muhtarlık binasında yenileme çalışması başlattı.

İlçe genelinde modern muhtarlık binası sayısını hızla arttıran Pursaklar Belediyesi, vatandaş ile köprü kurma görevini üstlenen muhtarların hizmet kalitelerini arttırmak amacıyla ilçeye yeni modern muhtarlık binaları kazandırmak için kolları sıvadı.

Belirlenen program dahilinde çalışma yürüten belediye ekipleri, mahalle muhtarlarının daha iyi şartlarda hizmet verebilmeleri için modern mahalle muhtarlık binalarından birini daha ilçeye kazandırmak amacıyla Ayyıldız Mahallesi'nde çalışmalara başladı.

"Yeni muhtarlık binalarını belediye olarak tasarlayarak kendi öz sermayemiz ile yapımını üstleniyoruz"

İlçeye yeni modern muhtarlık binaları kazandırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Muhtarlarımızın görevlerini daha iyi yapabilmelerine destek olmak için, çalışma koşullarını iyileştirmek için yeni muhtarlık binalarını belediye olarak tasarlayarak kendi öz sermayemiz ile yapımını üstleniyoruz. Ayyıldız Mahallesine yapacağımız yeni Muhtarlık Binası ile muhtarımıza, mahalle sakinlerine daha kaliteli hizmet verebilecek bir çalışma ortamı oluşturuyoruz. Vatandaşlarla bağların daha da güçlenmesine katkıda bulunacak olan yeni muhtarlık binamızın mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın modern bir ortamda hizmet alabileceği muhtarlık binalarını aynı hızla yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Pursaklar Ayyıldız Mahalle Muhtarlığı yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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