Pursaklar'a Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı
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Pursaklar'a Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı

25.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:51
Pursaklar'a Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı

Pursaklar Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde ilçeye yeni bir kimlik kazandıracak olan Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı'nın yapımına başladı.

Pursaklar Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde ilçeye yeni bir kimlik kazandıracak olan Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı'nın yapımına başladı.

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların birçok ihtiyacını tek bir çatı altında karşılayabileceği tesislere her geçen gün bir yenisini ekliyor. Ticaret Merkezi ile yeni iş kapılarını ardına kadar aralayacak olan Pursaklar Belediyesi, modern pazar alanı ile de hem pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması hem de vatandaşların temiz ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmaları için çalışmalarına devam ediyor. İnşaatına başlanan Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı'nın yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı, içerisinde mağazalar, fırın, dükkanlar, kapalı pazar alanı, düğün salonu, kapalı otopark, oto yıkama, vb. kullanımların bulunduğu yaklaşık 8 bin metrekarelik alana inşa ediliyor.

"Hemşehrilerimizin ihtiyacına yanıt verecek çalışmaları ilçemizde hayata geçirmeyi sürdürüyoruz"

Pursaklar halkının ihtiyaçlarına yanıt veren çalışmalara imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Günümüzün gelişen dünyasında kültür merkezleri, parklar, mesire alanları, spor tesisleri gibi hemşehrilerimizin yaşam standartlarını artıran sosyal alanların yanı sıra ticaret merkezleri ve modern kapalı pazar alanları da vatandaşların beklentileri arasında yer alıyor. Bizler de belediye olarak olarak bu doğrultuda ihtiyaca yanıt verecek çalışmaları ilçemizde hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. İnşallah Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı tamamlandığından çok amaçlı yapısı ile vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verecek" dedi. - ANKARA

Pursaklar'a Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı
Pursaklar'a Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı
Pursaklar'a Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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