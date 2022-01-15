"Pursaklar 1. Kitap Günleri Şöleni" başladı

Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Pursaklar 1.Kitap Günleri vatandaşlara ve kitapseverlere kapılarını açtı.

PURSAKLAR, ANKARA (İHA) - Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Pursaklar 1. Kitap Günleri vatandaşlara ve kitapseverlere kapılarını açtı.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve ünlü yazarların okumaya dair düşüncelerini ilk ağızdan aktarmaları amacıyla düzenlenen Pursaklar 1. Kitap Günleri, ilk günden vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Pursaklar Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği Pursaklar 1. Kitap Günleri fuarının açılış töreni; Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, siyasi parti temsilcileri, oyuncu ve ünlü yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, belediye başkan yardımcıları, öğrenciler ve kitapseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Pursaklar Yaşam Merkezinde düzenlenen ve 14-23 Ocak tarihleri arasında açık olacak olan 1. Kitap Günlerinde 105 yayınevi eserlerini, Pursaklar halkına sunma imkanı bulacak. 10 gün sürecek olan kitap günlerinde ünlü yazarlar; Alişan Kapaklıkaya, Bekir Develi, İhsan Süreyya Sırma, Mustafa Armağan, Selma Argon Ersoy, Kahraman Tazeoğlu, Zihni Cakır, Ömer Tuğrul İnançer, Saniye Bencik Kangal, İkbal Gürpınar ve yerel yazarların katılımlarıyla imza ve söyleşi programları gerçekleştirilecek.

"Tüm hemşehrilerimizi çok mutlu edecek"

Vatandaşlara kitap okumanın önemini aşılamak için önemli bir kültürel etkinliği hayata geçirdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pursaklar'daki gençlerimiz, insanımız eğitime kültüre okumaya sanata spora değer veriyor. Belediye olarak bizlerde Kitap okuma oranlarını arttırmak ve teşvik etmek amacıyla Pursaklar'da daha çok okuyan, ufku geniş nesillerin yetişmesi için kitap günleri gibi organizasyonlara ve etkinliklere ağırlık veriyoruz. Kitap günleri 10 gün süreyle devam edecek. Sabah 9'dan akşam 18'e kadar yaşam merkezimizdeki değerli yayınevlerinin kitaplarını, yine yazarlarımızın imza günlerini takip edebilirler. İnanıyorum ki Pursaklar 1.Kitap Günleri, tüm hemşehrilerimizi çok mutlu edecek. Bu anlamlı etkinliği her sene düzenli olarak gerçekleştirerek, kişisel mutfağımızı her zaman sıcak tutacağız" dedi. - ANKARA

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