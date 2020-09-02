Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti
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Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, kara yolunda ilerleyen bir traktör sürücüsü traktörünün arkasındaki pulluğu açık unutunca yaklaşık 200 metre boyunca asfaltı sürdü.

02.09.2020 07:47 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:29

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, gece saatlerinde kara yolu üzerinde ilerleyen bir traktör sürücüsü traktörünün arkasındaki pulluğu açık unuttu. Tarlasını sürmek için kullanacağı pulluk yaklaşık 200 metre boyunca asfaltı sürdü. Yolun bozuk olduğunu gören diğer sürücüler, şaşkınlarını gizleyemedi.

KARA YOLU EKİPLERİ TRAFİĞE MÜDAHALE ETTİ

Olay, saat 23.00 sıralarında Çan- Çanakkale kara yolu Büyükpaşa köyü ile Karakadılar köyü sapağının 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Yolun 15 cm derinlikte ve 200 metre boyunca sürüldüğünü gören vatandaşlar durumu jandarma ve kara yollarına bildirdi.

Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti

Kısa sürede bölgeye giden Çan İlçe Jandarma Trafik ve Asayiş timleri, güvenlik önlemleri alarak araçların geçişine tek şerit üzerinden sağladı. Kara yolunun traktörün arkasına bağlanan pulluk ile sürüldüğü şüphesi üzerine jandarma trafik ve asayiş timleri, traktör sahibi A.Ş.'yi 5 kilometre uzaklıkta tarlasında çift sürerken buldu.

Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bozulan kara yolu Çanakkale'den gelen Kara yolları ekiplerince düzeltilerek ulaşıma açıldı.

Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
EXPER: Ne yapsın garibim toprak işi kolay değil yorgunluktan dalıp unutmuştur bilerek yapmamıştır
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BURHAN: Unutmasina imkan yok. Kasitli ve ne ictigini sormak gerekiyor. Tamir masraflarini ve Ehliyetini almak gerekiyor. Birde Kamu malina zarar vermekten ve diger Araclari tehlikeye attigindan yargilanmali. Masraflari ödeyemezse üstüne ait olan Mallari icra yoluyla satmak gerekiyorki diger sürücülere ve böyle düsünenlere karar örnek olsun. Ha adam unutmustur diye hos görürsek, bizlere simdiden kolay gelsin.
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