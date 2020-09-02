Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti Çanakkale'nin Çan ilçesinde, kara yolunda ilerleyen bir traktör sürücüsü traktörünün arkasındaki pulluğu açık unutunca yaklaşık 200 metre boyunca asfaltı sürdü.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, gece saatlerinde kara yolu üzerinde ilerleyen bir traktör sürücüsü traktörünün arkasındaki pulluğu açık unuttu. Tarlasını sürmek için kullanacağı pulluk yaklaşık 200 metre boyunca asfaltı sürdü. Yolun bozuk olduğunu gören diğer sürücüler, şaşkınlarını gizleyemedi.

KARA YOLU EKİPLERİ TRAFİĞE MÜDAHALE ETTİ

Olay, saat 23.00 sıralarında Çan- Çanakkale kara yolu Büyükpaşa köyü ile Karakadılar köyü sapağının 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Yolun 15 cm derinlikte ve 200 metre boyunca sürüldüğünü gören vatandaşlar durumu jandarma ve kara yollarına bildirdi.

Kısa sürede bölgeye giden Çan İlçe Jandarma Trafik ve Asayiş timleri, güvenlik önlemleri alarak araçların geçişine tek şerit üzerinden sağladı. Kara yolunun traktörün arkasına bağlanan pulluk ile sürüldüğü şüphesi üzerine jandarma trafik ve asayiş timleri, traktör sahibi A.Ş.'yi 5 kilometre uzaklıkta tarlasında çift sürerken buldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bozulan kara yolu Çanakkale'den gelen Kara yolları ekiplerince düzeltilerek ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA