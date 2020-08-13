Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
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Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Sivas'ta poğaça almak için aracını kenara çekip pastaneye giren şahıs, geri döndüğünde otomobili alevler içerisinde buldu. Sürücü şaşkınlığını gizleyemezken, yangının gaz kaçağından olabileceği tahmin ediliyor.

13.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:56

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde poğaça almak için aracından inen sürücü, geri döndüğünde otomobili alevler içerisinde buldu.

GAZ KAÇAĞI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çevre yolu üzerinde meydana geldi. Poğaça almak için aracından inerek fırına giren Salim Toroman, fırından çıktığında 58 NF 758 plakalı Tofaş marka otomobili alevler içerisinde buldu. İtfaiyenin müdahalesine rağmen araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Görgü şahitleri aracın biranda alev aldığı belirtti. Yangının gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Yangınla ilgili inceleme başlattı.

Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (5)
CEHENNEM GİBİ: allah yaktırdı bunu vay be
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YY: kesin sigaradır
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GEÇMİŞ OLSUN: 15 yaş altı tüm arabalar trafikten men edilmeli.
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