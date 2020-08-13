Poğaça almak için fırına gitti, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı Sivas'ta poğaça almak için aracını kenara çekip pastaneye giren şahıs, geri döndüğünde otomobili alevler içerisinde buldu. Sürücü şaşkınlığını gizleyemezken, yangının gaz kaçağından olabileceği tahmin ediliyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde poğaça almak için aracından inen sürücü, geri döndüğünde otomobili alevler içerisinde buldu. GAZ KAÇAĞI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çevre yolu üzerinde meydana geldi. Poğaça almak için aracından inerek fırına giren Salim Toroman, fırından çıktığında 58 NF 758 plakalı Tofaş marka otomobili alevler içerisinde buldu. İtfaiyenin müdahalesine rağmen araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Görgü şahitleri aracın biranda alev aldığı belirtti. Yangının gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Yangınla ilgili inceleme başlattı. Kaynak: İHA