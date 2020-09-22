PUBG sistem gereksinimleri nelerdir? PUBG oyunu için minimum ve maksimum PC sistem gereksinimleri kaçtır? PUBG veya uzun haliyle PlayerUnknown's Battlegrounds, çok oyunculu online bir oyundur. Bir hayatta kalma oyunu olan PUBG özellikle gençler arasında çok oynanıyor. Peki PUBG sistem gereksinimleri kaçtır? PUBG bilgisayar için minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri nelerdir?

PUBG oynamak isteyenler oyunu bilgisayarım kaldırır mı diye sistem gereksinimlerini kontrol etmektedirler. Oyun çok kişilik ve online bir oyun olduğu için biraz kasmalara sebep olabilir. Fakat araştırmacılara göre günümüzdeki çoğu bilgisayar PUBG'yi kaldırmaktadır. Peki PUBG minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri, sistem özellikleri nelerdir detaylar haberimizde...

PUBG PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

PUBG MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel i5-4430/ AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB/ AMD Radeon R7 370 2GB

Direct: 11.0

Ağ: Genişbant Ağ Bağlantısı

Depo Alanı: 30 GB boş alan

PUBG TAVSİYE EDİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel i5-6600K/ AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/ AMD Radeon RX 580 4GB

Direct X: 11.0

Ağ: Genişbant Ağ Bağlantısı

Depo Alanı: 30 GB boş alan

144 FPS'DE, REKABETÇİ OYUN İÇİN TAVSİYE EDİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: i9-9900K 3.6GHz, 32GB/ AMD Ryzen 7 3800X

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super/ AMD Radeon RX 5700

Direct X: 11,0

Ağ: Geniş Bant İnternet Bağlantısı

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Pubg sistem gereksinimleri

PUBG LITE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Pubg Lite Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7,8,10, 64bit

İşlemci: Core i3 2.4GHz

RAM: 4GB

Ekran kartı: DirectX11 Intel HD Graphics 4000

Depolama: 4GB

Pubg Lite Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7,8,10, 64bit

İşlemci: Core i5 2.8GHz

RAM: 8GB

Ekran kartı: DirectX11 NVIDIA Geforce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

Depolama: 4GB

PUBG (PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS) NEDİR?

PlayerUnknown's Battlegrounds ya da bilinen adıyla PUBG, Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu bir video oyunudur. Oyunda 100'e yakın (en fazla 100) oyuncu rotası belirlenmiş bir uçağın içinde oyuna başlarlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütleriyle adanın herhangi bir konumuna inerler. Oyuncuların temel amacı çeşitli yerlerden buldukları çeşitli silahlarla diğer oyuncuları öldürüp ölmeden en sona kalan oyuncu olmaktır. Oyun esnasında adanın haritasındaki güvenli alan gittikçe küçülmeye başlar. Harita küçüldükçe oyuncular daha küçük bir alana yoğunlaşırlar ve birbirlerini görüp saf dışı bırakmaları ihtimâli kolaylaşır. Oyunda en son hayatta kalan oyuncu/takım oyunu kazanır.

Oyun ilk olarak 23 Mart 2017 tarihinde Steam erken erişim ile Microsoft Windows için çıkış yapmıştır. Çıkışından yaklaşık 3 ay sonra 4 milyondan fazla kopya sattı. Oyunun ilk ana sürümü Windows platformunda 20 Aralık 2017'de erken erişimden çıkarak yayınlandı. Xbox One versiyonu 12 Aralık 2017'de piyasaya sürüldü. Mobil battle-royale oyunlarının artmasıyla birlikte PUBG Mobile 9 Şubat 2018'de Çin'de ilk çıkışını yaptıktan sonra 19 Mart 2018'de Android ve İOS platformları için ücretsiz olarak yayınlandı.

PUBG OYNANIŞI NASILDIR?

PUBG, 100'e yakın oyuncunun büyük ölçekli bir haritada birbirlerini öldürerek hayatta kalmaya çalıştıkları bir ölüm maçı oyunudur. Oyuncular oyuna tek başına, 2 ya da 4 kişilik takımlar hâlinde veya 4 kişilik takımlara karşı tek başına girebilir. Tek başına grup hâlinde girmeyi tercih eden oyuncular rastgele farklı oyuncularla takım olarak eşleştirilir. Her durumda oyuncular oyunu kazanmak için ölmeden en sona kalan oyuncu ya da takım olmaya çalışırlar. Takımdaki tüm oyuncular ölmeden takım dağılmaz.

Her maç oyuncular belirli bir rotada ilerleyen uçaklardan istedikleri zaman atlayarak paraşütle 8 x 8 kilometrelik geniş bir haritaya dağılırlar. Oyuncular haritaya indiklerinde oyuna bir etkisi olmayan kişisel kıyafet seçimleri dışında diğer oyunculara karşı üstünlük sağlayacak hiçbir şeyi olmaz. Oyuncular kask, zırh, çanta, silah, bomba, araç gibi çeşitli ekipmanlar bulmak için çeşitli binaları ve alanları ararlar. Zırh, kask, çanta gibi ekipmanlar 3 seviyeye sahiptir. Aynı zamanda silahlar için dürbün, uzatılmış hızlı çekim şarjörü, namlu, susturucu gibi geliştirmeler bulunabilir. Oyuncuların haritanın bazı belirli bölgelerinde daha iyi ekipman ve araçlar bulma ihtimalleri daha fazladır. Her oyuncu daha kaliteli ekipman bulmak istediğinden bu bölgelere daha çok akın ederler ve bu durum bu bölgeleri daha tehlikeli hâle getirir. Seviye arttıkça kapasiteleri ve kaliteleri de artar. Oyunda oyunculara 2 farklı görüş imkânı sunulur isteğe göre oyuncular birinci şahıs veya üçüncü şahıs nişancı modunda oynayabilirler. Oyun esnasında görüş perspektifini değiştirmek mümkündür.

Her birkaç dakikada bir harita rastgele bir bölgeye doğru küçülmeye başlar. Haritanın güvenli bölgesine gitmek için oyunculara belirli bir zaman verilir. Zamanında güvenli bölgeye varamayan oyuncular dışarıda kalan tehlikeli bölgeyi yavaşça saran mavi parlayan bir duvar ile karşılaşırlar. Oyuncular güvenli bölgeye ulaşabilmek için çeşitli sağlık paketlerini kullanırlar. Gittikçe daha çok hasar veren bu mavi parıltıdan kurtulamayan oyuncular ölürler.

Oyun boyunca kırmızı bölge adı verilen haritanın rastgele belirlenen bir kısmına bomba yağar. Oyuncular bu bombalardan kurtulabilmek için yapıların içine saklanır veya o bölgeden uzaklaşmaya çalışır.

Bir tam oyun süresi ortalama 30 dakikadan fazla sürer. Her oyun sonu oyuncular hayatta kaldıkları süreye, öldürdükleri oyuncu sayısına, oyunculara verdiği hasara göre oyun içi para birimiyle ödüllendirilirler. Bu ödüllendirme sadece oyunu kazanan oyuncular için değil, tüm oyuncular için geçerlidir. Bu oyun içi paralar oyunculara ücretsiz kasa alma imkânı sunar. Kasaların fiyatı her satın alıştan sonra katlanarak artar ve anahtar gerektiren etkinlik kasaları dışında kasaları açmak ücretsizdir içinden rastgele bir eşya çıkar. Kasalar açılmadan veya açılırsa içerisinden çıkan eşyalar Steam topluluk pazarında da satılabilir.

Kaynak: Haberler.com