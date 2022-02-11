PUBG: New State oyuncularına müjde! 4v4 oyun modu eklendi - Haberler
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PUBG: New State oyuncularına müjde! 4v4 oyun modu eklendi

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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PUBG: New State oyuncularına müjde! 4v4 oyun modu eklendi

PUBG New State'in dün yayınlanan yeni güncellemesinde oyuna yeni bir oyun modunun eklendiği duyuruldu. New State'in yaptığı duyuruda, yepyeni bir modun ve yepyeni içeriklerin geldiğini bildirdi.

PUBG New State güncellemesi 10 Şubat'ta tüm cihazlara geldi. New State'e eklenen yeni oyun modu Round Deathmach oldu. Dörder kişilikten oluşan iki takım toplamda 7 turdan oluşan bir Round Deathmatch'te mücadele edecek. Oyununun kazananı ise dört turu kazanan ilk takım olacak.

4V4 ROUND DEATHMATCH

İki takımın karşılaşacağı oyun modu, Arena adlı yeni bir küçük haritada oynanacak. Haritada mavi alan aktif olacak ve maçın başından itibaren küçülmeye başlayacak. Mavi alan faz 2'de iken haritanın ortasında bakım paketi düşecek. Ayrıca maç başında oyuncular ön ayarlara sahip silahları seçebilecekler.

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Battle Royale modunda olduğu gibi karakterlerin can sıfıra ulaştığında karakter bayılacak ve takım arkadaşı tarafından kaldırılabilecek. Ölen oyuncuların ise tekrardan oyuna dönmesi 5 saniye sürecek.

PUBG: New State oyuncularına müjde! 4v4 oyun modu eklendi

YENİ SİLAHLAR

Ayrıca oyuna gelen güncelleme ile yeni silahlar ve bazı silahlarda güncelleme yapıldı. PUBG New State'e Erangel ve Eğitim Sahası'nda bulunan yeni hafif makinalı silah MP5K Troi eklendi. PUBG Battlegrounds'ta da bulunan Arbalet, New State'e de geldi.

PUBG: New State oyuncularına müjde! 4v4 oyun modu eklendi

PUBG New State Şubat güncellemesini detaylı öğrenmek için buraya tıklayınız.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Pubg New State, Pubg, Gamegar,, Haberler

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