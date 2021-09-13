PUBG New State ne zaman çıkacak? PUBG 2 çıkış tarihi!

PUBG New State ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dünyanın popüler hayatta kalma oyunlarından biri olan PUBG yeni sürümüyle oyunseverlerin yüzünü güldürüyor. Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamada PUBG: New State'in eşsiz grafiklere sahip olacağı açıklandı. Mobil oyuncuların hizmetine sunulacak oyunun PC ve konsol versiyonları için henüz resmi bir gelişme yok. İşte, PUBG 2 ne zaman çıkacak? sorunun yanıtı...

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PUBG NEW STATE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geliştirici ekip tarafından yapılan açılmaya göre PUBG: New State'in 2051 yılında geçecek. Bu da oyunda yeni teknoloji silahlar ve yeni araçların bulunacağı anlamına geliyor.

PUBG: New State, yepyeni bir haritayla oyuncularla buluşacak. Oyun eşsiz grafikleri ve üst düzey oyun performansıyla benzersiz bir deneyim sunacak.

Bunlara ek olarak oyunun temel olarak aynı mantıkta ilerleyeceğini söyleyebiliriz, 100 farklı oyuncu bir haritada kozlarını paylaşacaklar. Oyunun 2051 yılında geçeceği düşünülürse yeni teknoloji silahlar, araçlar ve kostümlerin olacağını öngörebiliriz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

PUBG New State'de erkenden yer almak isteyen oyunseverler, ön kayıt için buraya tıklayabilir.

PUBG 2 EMÜLATÖRDE OLACAK MI?

Pubg 2 yani PUBG New State PC'de emülatör olarak yayınlanmayacak.

PUBG: NEW STATE, APPSTORE VE GOOGLE PLAY STORE'DA

PUBG Mobile'ın yeni versiyon oyunu iOS ve Google Play Store üzerinden indirilebilecek.

Ancak şu an için sadece, Android kullanıcıları tarafından oyuna ön kayıt yapılabiliyor. iOS kullanıcıları için açıklama yapan geliştirici ekip, çok kısa bir süre sonra oyuna App Store'dan da ulaşılabileceğini duyurdu.

PUBG NEW STATE TANITIMI YAYINLANDI

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yaratıcısı PUBG Studio'nun en yeni oyunu olan PUBG: NEW STATE'e atla.

100 yarışmacı birbiriyle karşı karşıya gelecek ve çeşitli silahlar ile taktikler kullanarak sadece tek bir oyuncu veya takım hayatta kalan son isim olacaktır.

Sürekli küçülen Mavi Alan ile oyuncular, üstünlük sağlamak için silahlar, araçlar ve kullanılabilir eşyalar bulmalıdır.

Bu destansı hesaplaşmada sadece en güçlüler ""Hayatta Kalan"" unvanına sahip olacaktır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

PUBG Mobile'ın yeni versiyon oyunu iOS ve Google Play Store üzerinden indirilebilecek.

Ancak şu an için sadece, Android kullanıcıları tarafından oyuna ön kayıt yapılabiliyor. iOS kullanıcıları için açıklama yapan geliştirici ekip, çok kısa bir süre sonra oyuna App Store'dan da ulaşılabileceğini duyurdu.

Mobil Oyunların Sınırlarını Zorlayan Ultra Gerçekçi Grafikler

Benzersiz grafikleri, Global Illumination teknolojisi ile mobil oyunların standardını aşıyor.Mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlayın.Yeni nesil mobil grafiklerle PUBG: NEW STATE, eksiksiz battle royale deneyimini doğrudan oyunculara sunuyor.

Gerçekçi ve Dinamik Silah Oynayışı

Mobil oyun için optimize edilmiş gerçekçi silah oynayışının keyfini çıkarınFarklı silahlarda ustalaşın ve silah özelleştirmesiyle her birini kişiselleştirin.

Yeni Nesil Hayatta Kalma

Savaş yuvarlanması, dronlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli araç ve özelliklerin keyfini çıkarın.Çeşitli araçlarla 8x8 km'lik devasa boyuttaki açık dünyaları keşfedin.Daha sürükleyici bir battle royale deneyimi ile savaşı kendi lehinize çevirmek için çeşitli silahları kullanın.

Genişletilmiş PUBG Evreni

Orijinal oyunun üzerinden yıllar geçti. Şimdi sayısız tarafın birbiriyle savaştığı 2051 yılında, anarşinin hüküm sürdüğü yakın bir gelecekteyiz.Hayatta kalmak için yeni taktikler ve teknolojiler gerektiren kıyasıya mücadele, yepyeni bir savaş alanına evrildi.

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