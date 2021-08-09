PUBG New State minimum cihaz gereksinimleri açıklandı!

PUBG New State ikinci alfa testi başlıyor!

Geliştirici Krafton, PUBG New State için ABD'den çeşitli içerik oluşturucuları ve YouTuber'ları içeren belirli sayıda kişi için bir alfa testi gerçekleştirildi. PUBG New State, ABD dışında çok daha geniş bir kitle için ikinci bir alfa testi yaptıklarını duyurdu. Dünya genelinde 28 farklı bölgedeki kullanıcılara sunulacak ve çok daha geniş bir Android cihaz yelpazesini içerecek ve ayrıca IOS cihazlarını da destekleyecek.

Oyun, Battle Royale'ın özünü korurken grafikler, hareketler ve mekaniklerde iyileştirmeler yapan Krafton tarafından geliştirilmiştir.

Minimum cihaz gereksinimleri:

Alfa testi yalnızca Android 6.0 veya sonraki sürümlerde çalışan belirli Android cihazlarda kullanılabilecek. Oyunu sorunsuz çalıştırmak için minimum 2 GB ram gerekiyor.

IOS cihazları için, oyun iPhone 6 ve sonraki cihazlarda çalışırken IOS 13.0 veya üzeri bir İşletim sistemi gerekecektir.

Geliştiriciler, 27-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek ikinci alfa testi için kayıtları açtı. Kullanıcılar teste aşağıdaki şekillerde kaydolabilirsiniz:

PUBG New State ikinci alfa testine nasıl kayıt olunur?

PUBG: New State resmi web sitesine gidin

Alfa Testi için Uygula'ya tıklayın

Katılım ve başvuru kılavuzunu okuyun.

Gizlilik politikasını kontrol edin ve okuyun ve tercih ettiğiniz işletim sistemini seçin (Android veya IOS)

Formdaki ayrıntıların geri kalanını doldurun.

Bu işlemden sonra, kayıtlı e-posta kimliğinize alfa testine katılımınızı onaylayan bir e-posta gönderilecektir. Test kullanıcıları ayrıca 26 Ağustos 04: 00 UTC'de resmi web sitesinde duyurulacaktır.

PUBG New State İkinci Alfa Test Bölgeleri:

Asia

Cambodia

Hong Kong

Indonesia

Japan

Laos

Macao

Malaysia

Maldives

Myanmar

Nepal

Philippines

Singapore

South Korea

Sri Lanka

Chinese Taipei

Thailand

MENA & Turkey

Bahrain

Egypt

Iraq

Jordan

Kuwait

Lebanon

Oman

Qatar

Saudi Arabia

Turkey

United Arab Emirates

Yemen

Kaynak: Playerbros