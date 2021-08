PUBG: New State iOS ön kayıtları App Store'da başladı! PUBG: New State ne zaman çıkacak?

Mobil oyunlar arasında en çok oynanılan yapımlardan biri olan PUBG yeni oyunu PUBG: New State'in Türkiye için düzenlenecek olan Alfa Testi için tarih verildi.

PUBG: Battlegrounds'un yaratıcıları Krafton, Inc., bugün İkinci Alfa testini deneyimlemek isteyen oyuncular için, PUBG: New State ön kayıtlarının iOS ve Android platformları üzerinden başlayacağını duyurdu. PUBG New State ne zaman çıkacak?

Dünyanın popüler hayatta kalma oyunlarından biri olan PUBG yeni sürümüyle oyunseverlerin yüzünü güldürüyor. Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamaya göre, eşsiz grafiklere sahip olacak PUBG: New State tamamen ücretsiz olarak sunulacak.

Haziran ayında ABD'de düzenlenen PUBG New State ilk alfa testi 17 milyon ön kayıta ulaşmayı başarmıştı. KRAFTON PUBG New State ön kayıt sayılarının yalnızca Android'de 17 milyon gibi şaşırtıcı bir dönüm noktasına ulaştığını duyurmuştu. Ayrıca bu sayılar, büyük PUBG Mobile tutkunlarının olduğu Çin, Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerdeki verileri içermiyor.

KRAFTON, geçtiğimiz günlerde Asya, Orta Doğu, Türkiye ve Mısır genelindeki toplam 28* bölgede iOS ve Android kullanıcıları için 27-29 Ağustos tarihleri arasında ikinci bir Alfa testinini başlatacağını duyurdu. Bugüne kadar 650 bin'den fazla oyuncu ikinci Alfa testi için başvurdu.

PUBG: New State İkinci Alfa testine katılmak isteyen buraya tıklayarak başvurabilirler.

PUBG NEW STATE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geliştirici ekip tarafından yapılan açılmaya göre PUBG: New State'in 2051 yılında geçecek. Bu da oyunda yeni teknoloji silahlar ve yeni araçların bulunacağı anlamına geliyor.

PUBG: New State, yepyeni bir haritayla oyuncularla buluşacak. Oyun eşsiz grafikleri ve üst düzey oyun performansıyla benzersiz bir deneyim sunacak.

Bunlara ek olarak oyunun temel olarak aynı mantıkta ilerleyeceğini söyleyebiliriz, 100 farklı oyuncu bir haritada kozlarını paylaşacaklar. Oyunun 2051 yılında geçeceği düşünülürse yeni teknoloji silahlar, araçlar ve kostümlerin olacağını öngörebiliriz.

İkinci Alfa testi için ön kayıt yapabileceğiniz oyunun çıkış tarihi henüz net olarak listelenmedi.

PUBG NEW STATE ALFA TESTİ TARİHLERİ

Alfa Testi Başvuru Süresi: 9 Ağustos (07:00) - 23 Ağustos (05:59)

9 Ağustos (07:00) - 23 Ağustos (05:59) Seçilen Alfa Testi Katılımcılarının Duyurusu: 26 Ağustos (05:00)

26 Ağustos (05:00) Ön İndirme Dönemi: 26 Ağustos (05:00) - 27 Ağustos (08:00)

26 Ağustos (05:00) - 27 Ağustos (08:00) Alfa Testi: 27 Ağustos (08:00) - 29 Ağustos (14:00)

İKİNCİ PUBG NEW STATE ALFA TESTİ BÖLGELERİ