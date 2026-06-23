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Salihli'de köpeğe ve güvenlik personeline saldıran şüpheli tutuklandı

Salihli'de köpeğe ve güvenlik personeline saldıran şüpheli tutuklandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde belediye tarafından sahiplenilen köpeğe ve güvenlik personeline tekme atan şüpheli, 'basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde belediye güvenlik personeli ile belediye tarafından sahiplenilen köpeğin saldırıya uğradığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, 21 Haziran'da sabah saatlerinde Salihli Belediyesi hizmet binası önünde yaşandı. İddiaya göre, K.T. (49) isimli şahıs, bina önünde belediye tarafından sahiplenilen "Gece" isimli köpeğe, ardından da güvenlik görevlilerine tekme attı. Yaşanan arbede sonrası güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerine teslim edildi.

Belediye avukatlarının şikayeti üzerine gözaltına alınan K.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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