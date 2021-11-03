PUBG Mobile Riot Games İş Birliği Duyuruldu

PUBG Mobile Riot Games ile iş birliği yaptığını duyurdu. Merakla beklenen Arcane animasyon serisinin karakterleri ve öğeleri PUBG evrenine konuk oluyor.

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Mobil oyun piyasasının en büyük ismi olan PUBG Mobile, başarılı bir battle royale oyunu olarak kendini güncellemeye ve yeni iş birlikleri ile evrenini genişletmeye devam ediyor. Tencent Games ve Krafton'un başında olduğu PUBG Mobile, oyun dünyasında oldukça ilgi çekecek bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Riot Games ile yapılan iş birliği ile Arcane animasyon serisi PUBG Mobile evrenine konuk olacak.

Bu iş birliği ilk olarak PUBG Mobile resmi Twitter sayfasından paylaşılan bir gönderi ile tahmin edilmeye başlanmıştı. Paylaşılan ilk gönderide "Dünyamız istila edilecek, ama kim veya ne tarafından?" şeklinde bir açıklama paylaşılmıştı. Şimdi ise iş birliğinin resmi olarak duyurulduğu bir gönderi paylaşıldı.

Gönderide Jinx, Vi, Caitlyn ve Jayce karakterlerinin PUBG Mobile evrenine dahil olduğu belirtildi. Genel olarak bu iş birliği 6 Kasım 2021'de yayına girecek animasyon serisi Arcane'de yer alan karakterler ve öğeler gibi pek çok içeriğin PUBG Mobile evreninde yer almasını içeriyor. Kasım ayının ortalarında gelecek 1.7 güncellemesi ile bu iş birliği oyuna yansımış olacak.

PUBG Mobile, bundan daha önce ünlü futbol kulübü Liverpool ve otomobil üreticisi Koenigsegg ile de iş birliklerine imza atmıştı. Görünüşe göre PUBG evreni önümüzdeki tarihlerde çok daha fazla iş birliği ile genişleyecek ve gündeme gelecek.

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