Pubg Mobile, Pubg Steam arasında PC için uyumluluğu yüksek Pubg Lite sistem gereksinimleri 2020
Lightspeed ve Quantum tarafından geliştirilen, Tencent Games tarafından yayınlanan Pubg Lite kaç gb? Pubg Mobile Lite hesap açma nasıl yapılır? Pubg Lite nasıl indirilir? Pubg Steam PC sistem gereksinimleri neler?
İlk olarak 30 Temmuz 2016 tarihinde oyun dünyasına adım atan PlayerUnknown's Battlegrounds, 9 Şubat 2018 tarihinde Pubg Mobile ile adından çokça söz ettirdi. Mobil oyun dünyasını kasıp kavuran oyun, PC içinde ulaşılabilir oldu. Emülatör olarak ulaşmak mümkün olan oyunun daha sonra Pubg Lite olarak başka bir versiyonu çıktı. Pubg Lite, mobil versiyona göre daha zorlayıcı fakat Steam versiyonuna göre daha düşük sistem gerektiren bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Ağustos 2019'da çıkan oyunun sistem gereksinimleri neler?
PUBG LITE NASIL İNDİRİLİR? PUBG LITE HESAP AÇ
Pubg Launcher'ı indirerek, Pubg Lite sahibi olabilirsiniz. Buraya tıklayın. İndirdikten sonra hesap açabilirsiniz.
PUBG LITE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2020
Pubg Lite minimum sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 7,8,10, 64bit
İşlemci: Core i3 2.4GHz
RAM: 4GB
Ekran kartı: DirectX11 Intel HD Graphics 4000
Depolama: 4GB
Tavsiye edilen sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 7,8,10, 64bit
İşlemci: Core i5 2.8GHz
RAM: 8GB
Ekran kartı: DirectX11 NVIDIA Geforce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
Depolama: 4GB
PUBG LITE KAÇ GB?
Güncellemeler ile birlikte şu an 4 GB yer kaplamaktadır.
PUBG STEAM/ PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum sistem gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-4430/ AMD FX-6300
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB/ AMD Radeon R7 370 2GB
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
İşlemci: Intel Core i5-6600K/ AMD Ryzen 5 1600
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB/ AMD Radeon RX 580 4GB
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 30 GB kullanılabilir alan