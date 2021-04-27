PUBG Mobile Pro League Türkiye 1. Süper Hafta Sonu MVP'si belli oldu!
İlk haftanın MVP'si sizlerle!
Süper Hafta Sonunda 3.Gün maçları tamamlanmasıyla birlikte PUBG Mobile Pro League Türkiye 1. Süper Hafta Sonu MVP'si belli oldu! PUBG Mobile Esports gönderiyi Twitter hesabı üzerinden . Öncelikle haftanın kapanmasıyla birlikte puan durumuna göz atalım: (İlk 8 takım baz alındı.)
Next Rüya Gaming 192 Puan
Futbolist 174 Puan
1907 Fenerbahçe Espor 137 Puan
Getso Esports 122 Puan
World of Wonders 119 Puan
Blaze Esports 112 Puan
S2G Esports 108 Puan
Respect Esports 108 Puan
Haftanın bu şekilde sonuçlanmasıyla birlikte haftanın MVP'si de belli oldu. Next Rüya Gaming oyuncusu FROZENNX 1. Süper Hafta Sonu MVP'si ödülünü aldı. Oyuncunun istatistikleri ise şu şekilde:
1.87 Ortalama Kill
381 Ortalama Hasar
21: 36 Ortalama Hayatta Kalma
Kaynak: Playerbros