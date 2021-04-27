PUBG Mobile Pro League Türkiye 1. Süper Hafta Sonu MVP'si belli oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PUBG Mobile Pro League Türkiye 1. Süper Hafta Sonu MVP'si belli oldu!

PUBG Mobile Pro League Türkiye 1. Süper Hafta Sonu MVP'si belli oldu!
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler

İlk haftanın MVP'si sizlerle!

Süper Hafta Sonunda 3.Gün maçları tamamlanmasıyla birlikte PUBG Mobile Pro League Türkiye 1. Süper Hafta Sonu MVP'si belli oldu! PUBG Mobile Esports gönderiyi Twitter hesabı üzerinden . Öncelikle haftanın kapanmasıyla birlikte puan durumuna göz atalım: (İlk 8 takım baz alındı.)

Next Rüya Gaming 192 Puan

Futbolist 174 Puan

1907 Fenerbahçe Espor 137 Puan

Getso Esports 122 Puan

World of Wonders 119 Puan

Blaze Esports 112 Puan

S2G Esports 108 Puan

Respect Esports 108 Puan

Haftanın bu şekilde sonuçlanmasıyla birlikte haftanın MVP'si de belli oldu. Next Rüya Gaming oyuncusu FROZENNX 1. Süper Hafta Sonu MVP'si ödülünü aldı. Oyuncunun istatistikleri ise şu şekilde:

1.87 Ortalama Kill

381 Ortalama Hasar

21: 36 Ortalama Hayatta Kalma

Kaynak: Playerbros

Battığı iddia edilen Goldex Coin yetkilisinden açıklama: Talep edenlerin para iade sürecini başlattık
Battığı iddia edilen Goldex Coin yetkilisinden açıklama: Talep edenlerin para iade sürecini başlattık
Pentagon, Biden'ın skandal 'soykırım' açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyor
Pentagon, Biden'ın skandal 'soykırım' açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyor
Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı
Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Engin Altay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Muslera Fatih Terim Yılmaz Vural Mete Kalkavan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: PUBG Mobile Pro League Türkiye 1. Süper Hafta Sonu MVP'si belli oldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 19:08:51. #1.16#

title