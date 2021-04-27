PUBG Mobile Pro League Türkiye 1. Süper Hafta Sonu MVP'si belli oldu!

İlk haftanın MVP'si sizlerle!

Süper Hafta Sonunda 3.Gün maçları tamamlanmasıyla birlikte PUBG Mobile Pro League Türkiye 1. Süper Hafta Sonu MVP'si belli oldu! PUBG Mobile Esports gönderiyi Twitter hesabı üzerinden . Öncelikle haftanın kapanmasıyla birlikte puan durumuna göz atalım: (İlk 8 takım baz alındı.)

Next Rüya Gaming 192 Puan

Futbolist 174 Puan

1907 Fenerbahçe Espor 137 Puan

Getso Esports 122 Puan

World of Wonders 119 Puan

Blaze Esports 112 Puan

S2G Esports 108 Puan

Respect Esports 108 Puan

Haftanın bu şekilde sonuçlanmasıyla birlikte haftanın MVP'si de belli oldu. Next Rüya Gaming oyuncusu FROZENNX 1. Süper Hafta Sonu MVP'si ödülünü aldı. Oyuncunun istatistikleri ise şu şekilde:

1.87 Ortalama Kill

381 Ortalama Hasar

21: 36 Ortalama Hayatta Kalma

Kaynak: Playerbros