PUBG Mobile Global Championship 2021 turnuvasının ödül havuzu 6 Milyon Dolar olarak belirlendi. Bu dudak uçuklatıcı ödül havuzu esporda turnuvalarında bulunan en büyük ödül havuzlarından biri olarak tarihe geçiyor.

PUBG Mobile Global Championship 2021 turnuva tarihleri

PUBG Mobile Global Championship 2021: 30 Kasım 2021 - 23 Ocak 2022

Lig ve Lig Finalleri 2 bölgeye ayrılmıştır: Doğu ve Batı

Lig: 30 Kasım - 19 Aralık

Her bölge için 20 takım ve her bölgeden en iyi 16 takım kendi Lig Finallerine yükselecek.

Lig Finalleri: 22 - 24 Aralık

Her bölge için 16 takım ve Doğu'dan ilk 9 takım + Batı'dan ilk 6 takım Büyük Finallere yükselecek.

Büyük Finaller: 21 - 23 Ocak

16 takım:

Büyük Finallerin davetlisi olarak bir takım gelecek.

Doğu'dan ilk 9 takım.Batı'dan en iyi 6 takım.

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