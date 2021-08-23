PUBG Mobile Club Open Türkiye turnuvasında grup aşamaları tamamlandı!
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PUBG Mobile Club Open Türkiye turnuvasında grup aşamaları tamamlandı!

PUBG Mobile Club Open Türkiye turnuvasında grup aşamaları tamamlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

PMCO Türkiye'de grup aşamaları tamamlandı, ilk 16 takım bir üst turda!

PUBG Mobile Club Open Türkiye turnuvasında grup aşaması tamamlandı, dereceye giren ilk 16 takım ana etkinliğe katılamaya hak kazandı. PUBG Mobile sosyal medyadan paylaştığı gönderiler ile ilk 16 takımın ana etkinliğe katılacağını ve turnuvanın altıncı gününde öne çıkan oyuncuları paylaştı!

Türkiye'den 16 takımın mücadele edeceği maçlar ve yayınlar 26 – 29 Ağustos tarihleri arasında final maçları ile tüm hızıyla devam edecek. Turnuvanın altıncı günüde öne çıkan oyuncular aşağıdaki gibi belirlendi!

Tam 16 bölgede oynanacak büyük finaller ise şimdiden PUBG Mobile ve sevenleri heyecanlandırıyor gibi görünüyor. Turnuvada 29.000$ ödül havuzu bulunuyor.

Kaynak: Playerbros

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