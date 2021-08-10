PUBG Mobile Club Open Güz Sezonu karşılaşmalarının yayın tarihleri belli oldu!

PMCO Türkiye Güz Sezonu karşılaşmalarının yayın tarihleri belli oldu!

Tencent Games'in düzenlemiş olduğu resmi turnuva PUBG Mobile Club Open Güz Sezonu karşılaşmalarının ve finallerinin tarihleri belli oldu. PUBG Mobile National Championship'in yakın zamanda bitmesi ile yeni turnuva da duyurulmuş oldu.

Turnuva Youtube, Facebook, Twitch ve Nimo TV olmak üzere 4 platformda 17 - 22 Ağustos tarihleri arasında canlı bir şekilde yayınlanmaya başlayacak. Yayınlar 26 - 29 Ağustos tarihleri arasında final maçları ile tüm hızıyla devam edecek.

Bu güz dönemi için hazırlanmış olan 'da tam 29.000$ ödül havuzu ile birlikte geliyor. Club Open Türkiye Güz Sezonunun ardından dünyanın neredeyse her bölgesinden katılacak olan en iyi PUBG Mobile takımları, para ödülü ve şampiyonluk unvanı için çarpışacak!

Kaynak: Playerbros