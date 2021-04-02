PUBG Lite kapanıyor mu? PUBG Lite ne zaman kapatılıyor?
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PUBG Lite kapanıyor mu? PUBG Lite ne zaman kapatılıyor?

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PUBG Lite kapanıyor mu? PUBG Lite ne zaman kapatılıyor?

Pubg Lite kapatılıyor mu? PUBG Lite ne zaman kapatılıyor? sorusu gündemin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. PUBG mobile ve PUBG kadar ilgi göremeyen PUBG Lite hakkında açıklama geldi.

PUBG Lite olarak bilinen ve masaüstü bilgisayar sistemleri yetersiz olan kullanıcıların rağbet gösterdiği PlayerUnknown's Battlegrounds versiyonu, oyunseverleri üzecek bir adım attı. PUBG Lite kapanıyor mu? PUBG Lite ne zaman kapatılıyor? sorularının yanıtları da böylece cevap buldu.

PUBG LITE KAPANIYOR MU?

Geliştiricilerin son sözleri ise şöyle:

Sevgili Oyuncularımız,
Bizimle birlikte olan müthiş sayıda PUBG LITE severin tutkusu ve desteği için son derece minnettarız. COVID-19 pandemisinin zorlu zamanlarında LITE'ın taraftarlarımıza güvende kalmanın eğlenceli bir yolunu sunduğunu umuyoruz.
Ne yazık ki uzun uzun düşündükten sonra hizmeti kapatma yönünde zorlu bir karar aldık ve yolcuğumuz için zaman doldu. Ne kadar üzülsek de plana göre LITE hizmetini 29 Nisan 2021'de (UTC) sonlandıracağımızı bildirmek istiyoruz.
[Sonlandırma Planı]
30 MART 2021 (UTC)
lite.pubg.com web sayfası kapatılacak
Artık yeni indirme yapılamayacak
29 NİSAN 2021 05: 00 (UTC)
Hizmet sonu
29 MAYIS 2021 (UTC)
LITE için artık Oyuncu Desteği sunulmayacak
Sonlandırma tarihine kadar, normal şekilde oyunu oynamaya devam edebilecek ve önceden sahip olduğunuz L-COIN de dahil, oyun içi kredilerinizi harcayabileceksiniz. Facebook, oyun hizmeti sonlandırıldıktan sonra dahi bir sonraki bildirime kadar açık olacak.
Herkese en derin takdirlerimizi ve en içten özürlerimizi sunmak istiyoruz. Bizimle geçirdiğiniz zamandan keyif almış olduğunuzu umuyoruz, lütfen gelecekteki çabalarımızı takip etmeye devam edin. Oyunu oynadığınız için teşekkürler

PUBG LİTE NE ZAMAN KAPATILIYOR?

PUBG LITE sözlerinde tarihe de değindi:

"Ne kadar üzülsek de plana göre PUBG LITE hizmetini 29 Nisan 2021'de (UTC) sonlandıracağımızı bildirmek istiyoruz. Sonlandırma tarihine kadar, normal şekilde oyunu oynamaya devam edebilecek ve önceden sahip olduğunuz L-COIN de dahil, oyun içi kredilerinizi harcayabileceksiniz."

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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