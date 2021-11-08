Tecrübeli temsilcimiz Bbl Esports'un da mücadele edeceği PUBG Global Championship 2021 sıralama kararı aşaması için gruplar belli oldu. Dünyanın en iyi 32 takımının mücadele edeceği başlangıç turnuvasında işte temsilcimiz BBL Esports'un bulunduğu grup ve rakipleri!

PUBG Global Championship 2021 Sıralama Kararı Aşaması Formatı

1. Hafta boyunca tüm takımlar 8'er kişilik dört gruba ayrılır ve başlangıç sıralarını belirlemek için yarışırlar.

Her takım gün başına 6 maç oynayacak.

İlk 16 takım, 1. Haftalık Hayatta Kalmada başlayacak. Kalan takımlar ise, 1. Haftalık Hayatta Kalma için bekleme listesine alınacak

32. takım Haftalık Hayatta Kalma'dan anında elenir ve lower aşamasındaki 16 takımın içine yerleştirilir

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