PUBG en iyi taaruz tüfekleri hangileri? PUBG'nin en iyi silahları listesi!

PlayerUnknown's Battlegrounds PC ve mobil versiyonu ile milyonlarca oyuncuya hizmet vermeye devam ediyor. Rekabetçi ve oyuna yeni başlayan oyuncuların en çok merak ettiği soru PUBG'nin en iyi taaruz tüfeği hangisidir? İşte, PUBG'nin en iyi taaruz tüfekleri listesi!

2016 yılında piyasaya sürülmesinin ardından, gerçekleştirdiği etkinlikler ve turnuvalar ile milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran PUBG, gün geçtikçe oyuna yenilikler katmaya devam ediyor. Rekabetçi oyuncuların birinci tercihi olan PUBG'nin, en iyi silahlarını sizler için derledik...

Dünya çapında rekorlar kıran; çok oyunculu haritaları ve grafikleriyle göz dolduran PUBG'de kullanabileceğiniz en iyi taaruz tüfefiklerini sizler için listeledik. Oyunda, hafif makineli, tabanlarcalar, keskin nişancı tüfekleri ve makineli tüfeklerden oluşan geniş bir silah yelpazesi bulunuyor. Peki, PUBG'nin en iyi taaruz tüfeği hangisi? İşte, PUBG en iyi taaruz tüfekleri listesi!

PUBG EN İYİ TAARUZ TÜFEKLERİ

M416

En iyi taarruz tüfeği diyebileceğimiz M416 yüksek bir hasar gücüne sahip ve mermileri de oldukça hızlı ateşliyor. Aynı zamanda geri tepme konusunda oyunda en iyi kontrole sahip silahlardan birisi.

M416'da hem tek atış, hem de otomatik atış modu bulunurken gerek yakın çatışmalarda, gerek uzak mesafeli çatışmalarda işinizi görüyor. Tek eksik yanı ise eklentiler olmadan biraz zayıf kalması. Fakat oyunun ilk dakikalarında hayatta kalıp birkaç eklenti bulursanız, ciddi anlamda güçlenecektir.

Groza

Groza nadir bir tüfek ve sadece sandıkların içinden çıkıyor fakat düşmanlara karşı da ölümcül. AKM'yi de andıran bu tüfek, taarruz tüfekleri arasında en yüksek ateş gücüne sahip. Buna rağmen uzak mesafede kullanımı epey zor. Hatta öyle ki bazen uzaktan tek bir mermi isabet ettirmek dahi zor.

AUG A3

Sadece sandıklarda bulunan bu taarruz tüfeği, Groza'ya göre farklı avantaj ve dezavantajlara sahip. Fonksiyonları daha çok standart bir tüfeği andırıyor ve bu yüzden daha çok oyuncuya hitap ediyor.

Atış hızı ortalama seviyede ve isabet ettirmek çok daha kolay. Aynı zamanda tüm eklentileri de destekliyor ve AUG böylece hem uzun, hem kısa mesafede esnek bir silah haline geliyor.

SCAR-L

Her ne kadar taarruz tüfekleri arasında en düşük stat puanlarına sahip olsa da, SCAR-L aslında oldukça başarılı bir tüfek. Tam otomatik moddayken silahı kontrol etmek oldukça kolay ve birkaç eklentiyle de daha iyi hale geliyor.

M16A4

PUBG'de en yaygın bulunan taarruz tüfeği M16A4 diyebiliriz fakat yine de gücünü küçümsemeyin. Sıradışı bir şekilde stabil olan bu silahın geri tepmesi epey düşük. Aynı zamanda mermiler de son derece hızlı gidiyor ve farklı mesafelerden çatışmayı kolaylaştırıyor.

Eksi yanı ise tam otomatik ateş modu bulunmuyor. Burst moduyla üçlü mermi sıkıyorsunuz ve bu yakın mesafeli çatışmalarda bazen sorun yaratabiliyor.

AKM

AKM oldukça güçlü bir silah ve 7.62mm çapında mermiler kullanıyor. Hangi zırhı kullandığınız fark etmeden, AKM mermileri sadece 5 atışta öldürebiliyor. Buna rağmen uzun mesafeli çatışmalarda çok avantajlı değil.