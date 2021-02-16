PUBG 2021 Lunar yeni yıl etkinliği ve detaylarını oyuncular ile paylaştı!

PUBG 2021 Lunar yeni yıl etkinliği ve detaylarını oyuncular ile paylaştı.

Milyonlarca oyuncuya sahip Battle Royale oyunu sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı gönderiler ile yeni etkinliğini oyuncularına duyurdu. İşte karşınızda yeni etkinlik Lunar yeni yıl etkinliği!

Aşağıdakiler için günde 1 Şanslı Puan (LP) kazanırsınız:

Günlük ilerleme:

Oyun Lobisine giriş yapmak

Yeni Ay Yılı sırasında ve sonraki hafta sonu (10/02 - 14/02 ve 20/02 - 21/02) giriş yapmak

Herhangi bir Duo veya Squad maçı oyna (5 dakikadan fazla, normal ya da dereceli)

Normal ya da derecelide 3 maç oyna (5 dakikadan fazla)

Daha fazla detay için PUBG'nin resmi etkinlik sayfasını kontrol edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros