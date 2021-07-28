Puansız üniversiteler hangileri? 2021 puansız giriş yapılabilen üniversiteler ve bölümler nelerdir?

YKS 2021 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar puansız üniversiteler hangileri merak etti. Puansız girilebilen üniversiteler nelerdir? 2021 puansız giriş yapılan üniversiteler var mı? Puansız giriş yapılabilen devlet ve özel üniversiteler var mı, hangileridir? Detaylar yazımızda...