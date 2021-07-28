Puansız üniversiteler hangileri? 2021 puansız giriş yapılabilen üniversiteler ve bölümler nelerdir?
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Puansız üniversiteler hangileri? 2021 puansız giriş yapılabilen üniversiteler ve bölümler nelerdir?

Puansız üniversiteler hangileri? 2021 puansız giriş yapılabilen üniversiteler ve bölümler nelerdir?
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YKS 2021 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar puansız üniversiteler hangileri merak etti. Puansız girilebilen üniversiteler nelerdir? 2021 puansız giriş yapılan üniversiteler var mı? Puansız giriş yapılabilen devlet ve özel üniversiteler var mı, hangileridir? Detaylar yazımızda...

YKS 2021 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi sitesinden sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. Peki, Puansız üniversiteler hangileri? 2021 puansız giriş yapılabilen üniversiteler ve bölümler nelerdir?

YKS AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

YKS 2021 SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

PUANSIZ GİRİLEBİLEN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan öğrenciler, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT sınavında 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olan adaylar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programlarıyla birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını seçebilecekler.

Baraj puanından düşük alanlar özel üniversitelerin burssuz bölümlerini de tercih edememektedir.

YÖK ATLAS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite bazı bölümlerin kontenjanları şu şekilde:

Diş Hekimliği Fakültesi toplam kontenjanı: 7752

Hemşirelik Fakültesi toplam kontenjanı: 16239

Hukuk Fakültesi toplam kontenjanı: 16327

Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71244

Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16448

Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3893

Mimarlık Fakültesi toplam kontenjanı: 7985

İlahiyat-İslami Bilimler Fakülteleri toplam kontenjanı: 19353

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