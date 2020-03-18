PTT promosyonları ne zaman ödenecek? PTT emekli promosyon ödeme tarihleri neler? PTT promosyon şartları neler? Emekli promosyonları! SGK ve bankalar arasında yapılan protokol çerçevesinde emekli promosyon miktarları netleşti. PTT emekli maaşı alan müşterilerinin belirli şartlara uygun olması halinde emekli aylığına promosyon ödemesi yapıyor. PTT promosyon ödeme tarihi nedir? PTT promosyon miktarı ne kadar?

PTT'den emekli maaş aylığını alan vatandaşlarımıza PTT tarafından verilecek emekli promosyon fiyatları ve ödeme tarihi netleşti. Emekli vatandaşlarımızın merakla beklediği promosyon ödemeleri ile ilgili merak edilen soruların yanıtları haberimizde. PTT promosyonları ne zaman ödeyecek? Promosyon ödeme tarihleri neler? PTT EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ TARİHTE YATAR? PTT'nin emekli promosyonu ödenme tarihi T.C. kimlik numarasının son hanesindeki rakama görebelirlenmiştir. Emekliler kendileri için seçilen aylarda ödemelerini alacaktır. Kimlik numaranızın son hanesi 0, 1 veya 2 ise Mart ayında ödemenizi alacaksınız. Son hanesi 3, 4, 5 veya 6 olanlar Nisan ayında alacak Son hanesi 8 olanlar Mayıs ayında alacaklar. PTT İLE ANLAŞMALI OLAN BAKALAR HANGİLERİ? Aktifbank Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Denizbank PTT EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR? 1000 liradan az maaş alanlar emekliler 300 TL, 1.000-2.000 TL arasında maaş alan emekliler için 375 TL 2.000 TL'den fazla maaş aylığı olanlara ise 450 TL PTT EMEKLİ PROMOSYONU NEREDEN ALINIR? SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında hak kazanılan emekli maaşları PTT'den alan müşteriler için; emeklilik promosyonları Türkiye genelindeki tüm PTT şubelerinden ve PTT ATM'lerinden çekebilir/alınabilir. Emekli maaş ve promosyonlar 12 ay süreyle alınması için sistemde bekletilir, eğer bu süre içerisinde alınmazsa para geri iade olunur.