PTT kargo Cumartesi çalışıyor mu? 2021 PTT çalışma saatleri: PTT saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

PTT Cumartesi günü açık mı? PTT kargo Cumartesi çalışıyor mu? 2021 PTT çalışma saatleri: PTT saat kaçta açılıyor, kapanıyor? PTT kargo hafta sonu çalışıyor mu?

PTT kargo takip! PTT kargo Cumartesi çalışıyor mu? 2021 PTT çalışma saatleri: PTT saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

PTT KARGO CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Diğer detayları aşağıdan okuyabilirsiniz.

PTT CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2021!

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Diğer detayları aşağıdan okuyabilirsiniz.