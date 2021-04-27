PTT açık mı? Tam kapanmada kargolar çalışıyor mu? 29 Nisan 17 Mayıs kargolar çalışıyor mu?
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PTT açık mı? Tam kapanmada kargolar çalışıyor mu? 29 Nisan 17 Mayıs kargolar çalışıyor mu?

PTT açık mı? Tam kapanmada kargolar çalışıyor mu? 29 Nisan 17 Mayıs kargolar çalışıyor mu?
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PTT ve noter kapandı mı? PTT açık mı? Tam kapanmada kargolar çalışıyor mu? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Tam kapanmada PTT ve noter açık mı, kapalı mı? 29 Nisan 17 Mayıs kargolar çalışıyor mu?

Tüm dünyada ve ülkemizdeki etkileri devam eden koronavirüs salgını nedeniyle 26 Nisan tarihinde yeni bir Kabine Toplantısı yapıldı. Toplantıda pek çok karar alındı. Bunlardan öne çıkan ise tam kapanma kararı oldu. Yayımlanan genelgeye göre PTT açık mı? Tam kapanmada kargolar çalışıyor mu? 29 Nisan 17 Mayıs kargolar çalışıyor mu? sorularının yanıtları araştırıldı. 17 günlük tam kapanma uygulanacak ülkemizde PTT ve noter açık olacak mı merak konusu.İşte konuyla ilgili son durum...

TAM KAPANMADA PTT AÇIK MI?

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri muaf olacak.

Bu kapsamda PTT'lerin açık olduğu kesinleşti.

TAM KAPANMA GENELGESİ KARARLARI

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğear günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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