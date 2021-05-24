PTT açık mı 2021? Postaneler açık mı? PTT bugün açık mı? İşte PTT ve Postanelerin çalışma saatleri!

PTT açık mı 2021? Koronavirüs kapsamında alınan yeni önlemlerin ardından gelen kademeli normalleşme sürecinde merak edilen konulardan olan PTT ve Postanelerin çalışma saatleri oldu. Peki PTT açık mı? PTT kaç saatleri arasında çalışmaktadır? PTT hafta sonları açık mı? Postaneler açık mı? PTT Kargo cumartesi açık mı? PTT bugün açık mı? PTT Kargo cumartesi çalışıyor mu? İşte PTT şubelerinin çalışma saatleri! PTT kargo takip sorgulama

1 Haziran tarihine kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme süreciyle birlikte pek çok iş yerinin çalışma saatleri değişti. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında PTT Kargo'nun çalışıp çalışmadığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, PTT ve postaneler açık mı? PTT Kargo hafta sonu açık mı? Postaneler açık mı?

PTT AÇIK MI?

PTT şubeleri çalışma saatleri koronavirüs döneminde şu şekildedir.

PTT şubelerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlarla çalışma saatleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30 arası açıktır.

PTT SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇALIŞIYOR MU?

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında açık konumda olan PTT'ler işlem yapmaya devam edecek.

Hafta sonu uygulanan kapanmalarda PTT şubeleri 13.30'a kadar hizmet vermeye devam edecekler. Aynı zamanda PTT çalışanları ve görevlileri de sokak kısıtlamasından muaf tutulacak.

Genelgedeki ilgili madde ise şöyle: Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler arasında bulunuyor.

PTT CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz.

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