PSV-Galatasaray maçı kaç kaç? PSV-Galatasaray muhtemel 11'ler? PSV-Galatasaray maçı spikeri kim?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV Eindhoven ile Hollanda'da kozlarını paylaşıyor. PSV GS maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Galatasaraylı taraftarlar, Philips Stadı'nda oynanan PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, PSV-Galatasaray maçı kaç kaç? PSV-Galatasaray maçı spikeri kim? PSV-Galatasaray muhtemel 11'ler? PSV-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? PSV-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?