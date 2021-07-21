PSV-Galatasaray maçı kaç kaç? PSV-Galatasaray muhtemel 11'ler? PSV-Galatasaray maçı spikeri kim?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV Eindhoven ile Hollanda'da kozlarını paylaşıyor. PSV GS maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Galatasaraylı taraftarlar, Philips Stadı'nda oynanan PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, PSV-Galatasaray maçı kaç kaç? PSV-Galatasaray maçı spikeri kim? PSV-Galatasaray muhtemel 11'ler? PSV-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? PSV-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV Eindhoven ile Hollanda'da kozlarını paylaşıyor. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmayı ve İstanbul'da alacağı muhtemel iyi bir sonuçla tur biletini kapmayı hedefliyor. PSV GS maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Galatasaraylı taraftarlar, Philips Stadı'nda oynanan PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, PSV-Galatasaray maçı kaç kaç? PSV-Galatasaray maçı spikeri kim? PSV-Galatasaray muhtemel 11'ler? PSV-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? PSV-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar haberimizde…
GSV- GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER
PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi
Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Arda, Aytaç, Emre Kılınç, Sekidika, Babel, Kerem Aktürkoğlu
GSV- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
PSV Eindhoven - Galatasaray maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. TSİ 22.00'de başlayan ve TV8'den şifresiz olarak ekranlara gelen PSV Eindhoven - Galatasaray maçının tüm detayları fanatik.com.tr'de.
GSV- GALATASARAY MAÇI SPİKERİ KİM?
TV8 ekranlarındaki PSV Eindhoven - Galatasaray maçında spikerin kim olacağı da merak konusu. Maç saatinde haberimiz güncellenecektir.