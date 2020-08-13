Psoralen Ultraviolet A cihazı KEAH'sinde hizmete girecek
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Psoralen Ultraviolet A cihazı KEAH'sinde hizmete girecek

Birçok deri hastalığı tedavisinde kullanılan Psoralen Ultraviolet A (PUVA) cihazı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji (Cildiye) kliniğinde hizmete girecek.

Psoralen Ultraviolet A cihazı KEAH'sinde hizmete girecek
13.08.2020 16:40 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:46

Birçok deri hastalığı tedavisinde kullanılan Psoralen Ultraviolet A (PUVA) cihazı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji (Cildiye) kliniğinde hizmete girecek.

Kısa ve bilinen adıyla PUVA, deri hücrelerinin ultraviyole-A ışınlarına duyarlılığını artıran, savunma sisteminin işleyişinin düzenlenmesini kontrol eden Psoralen maddesi ile Ultraviyole A (UVA) ışınlarının birlikte kullanıldığı, cilt hastalıklarının tedavisinde önemli bir yeri olan ve genel olarak foto(kemo)terapi olarak da adlandırılan bir ışın tedavisi yöntemi olarak kullanılıyor.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji (Cildiye) kliniğinde hizmete girecek soralen Ultraviolet A cihazı ile ilgili açıklamada bulunan Cildiye Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Elmas; "Sedef hastalığı, alaca hastalığı (vitiligo), yaygın saçkıran, kronik kaşıntı ve deri lenfomaları başta olmak üzere birçok deri hastalığında kullanılabilen ve halk arasında "ışık tedavisi" olarak bilinen fototerapi ünitesidir. Farklı dalgalarda ultraviyole ışınları ile birçok deri hastalığının etkili şekilde tedavi edilebildiği ışık tedavisinde sıklıkla haftada 2-3 seans olarak uygulanan tedavinin süresi ortalama 2-3 aydır" dedi.

Bu cihaz ile ilgili Kırşehir dışına çıkışların da azalacağını belirten İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, "Birçok deri hastalığının tedavisinde kullanılan bu cihaz sayesinde tedavi için il dışına giden vatandaşlarımız artık il dışına gitmeden hastanemizde tedavi olabileceklerdir. Bu cihazın kullandığı hastalık grubu genelde uzun dönem tedavi gerektirdiği için, hastalarımız her seans için il dışına gitmek zorunda kalıyordu. Hedefimiz vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmektir, hastanemize yeni alınan bu cihazların devamı gelecektir. Hastanemize hayırlı olsun"diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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