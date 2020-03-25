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#PSMyleKal online konserler serisi başlıyor

Her zaman konserler, müzikaller, tiyatrolar ve etkinliklerle kültür ve sanatın merkezinde olan Zorlu PSM, bu kez de Instagram hesabından gerçekleştireceği canlı konserlerle sanatseverleri evlerinde müzikle buluşturmaya devam ediyor.

25.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:55
#PSMyleKal online konserler serisi başlıyor

Bu haftanın "PSM'yle Kal" Instagram konserlerinde; Portekiz'li müzisyen David Santos'un müzikal anlatı becerileriyle hayali hikayeleri gerçek kılan tek kişilik orkestrası Noiserv, berrak sesi ve elektro-pop müzik tarzıyla Ghostly Kisses, çarpıcı beat'leriyle İspanya doğumlu, Arap kökenli genç DJ, besteci ve girişimci Fátima Hajji ve büyüleyici müzisyen, yetenekli besteci ve kamança ustası Mark Eliyahu müzikseverlerle buluşacak.

NOISERV// 25 MART ÇARŞAMBA// ZORLU PSM INSTAGRAM KANALI (@zorlu_psm)// 20.00

Şarkıcı ve multi-enstrümantalist David Santos'un tek kişilik orkestrası Noiserv, Portekiz'in son yıllardaki en gözde isimlerinden biri. Santos, Lizbon'da, müzik aşığı bir aile içinde büyüdü ve kendi kendini yetiştirdi. 2008'de Noiserv adı altında ilk albümünü paylaştığında övgülere boğularak ülkesindeki sahnelerin tozunu atmaya başladı. Çatısı altında M83'yi de bulunduran Fransız plak şirketi Naïve etiketiyle yayınladığı ikinci albümü Almost Visible Orchestra ise Portekizli Yazarlar Derneği tarafından "Yılın Albümü" ilan edildi. Müziğini metalofon, omnikord, zil, melodika, klavye, gitar, oyuncak ve müzik kutularıyla donatan Santos, yarattığı ses öbeklerinden incelikle inşa ettiği şarkılarıyla seyirciye kendinden bir parça sunarak onları benzersiz bir yolculuğa çıkaracak.

GHOSTLY KISSES// 26 MART PERŞEMBE// ZORLU PSM INSTAGRAM KANALI (@zorlu_psm)// 20.00

Şarkıcı ve söz yazarı Margaux Sauvé, Ghostly Kisses adıyla; yumuşak sesiyle yoğrulan rüya gibi melodilere imza atıyor. 15 yaşında keman çalmaya başlayan ve birkaç yıl içerisinde kendi bestelerini yaparak şarkıcılığa adım atan sanatçının tınıları, dinleyenlerin ruhuna dokunuyor. Margaux, mahlası 'Ghostly Kisses'ı William Faulkner'ın 'Une ballade des dames perdues' şiirinden seçti, şiir sanatçının gerçek üstü sesi için çok yerinde bir tanımlama. EP'si "What You See"yi 2017 yılında çıkaran Ghostly Kisses, bu albümünün ardından 2018 yılında da "The City Holds My Heart"ı müzik severlerin beğenisine sundu. 5 parçalık bu albümdeki ilhamını 90'ların sonik dokusundan aldığını söyleyen sanatçı, yumuşacık sesini farklı ritimlerle, sentezlerle, aranjmanlarla ve piyano katmanlarıyla birleştirerek dinleyenleri hayal dünyasına taşıyacak.

FATIMA HAJJI// 27 MART CUMA// ZORLU PSM INSTAGRAM KANALI (@zorlu_psm)// 20.00

İspanya doğumlu, Arap kökenli genç DJ, besteci ve girişimci Fátima Hajji'nin techno tutkusu her üretiminden okunuyor. Kendi etiketi SILVER M'i kuran tecrübeli DJ, İbiza, Amsterdam ve Barcelona'da aynı isimde etkinlikler düzenliyor. Elektronik müziğin analogdan klasiğe, çağdaş tınılardan dans melodilerine uzanan çeşitli alt yapısına hayranlık duyan Fátima, kendi müziğinde kökü Afrika'ya dayanan sesleri işlemek konusunda ustalaşıyor. Neredeyse yirmi yıldır sektörün içinde olan ve müziğin iyileştirici gücüne inanan bu çarpıcı beatlerin sahibi sanatçı, Instagram üzerinden tüm dinleyicilerini dans etmeye çağırıyor!

MARK ELIYAHU// 28 MART CUMARTESİ// ZORLU PSM INSTAGRAM KANALI (@zorlu_psm)// 20.00

Dünyanın en seçkin sahnelerinde biletleri tükenen konserlere imza atan Mark Eliyahu, "Let It Go" turnesinde kamança ve tar gibi eski enstrümanları modern ve fütüristik ögelerle birleştiriyor. Doğu ve Batı'yı sentezleyen müziğiyle insanı anlamlı bir ses yolculuğuna çıkaran Mark Eliyahu, müziğin "her şey" olduğu bir evde büyüdü. Müziği bir yaşam tarzı olarak benimsedi ve dünyadaki müzikal yolculuğuna henüz on altı yaşındayken başladı. Usta müzisyenlerle birlikte, 150 yıllık kamançasının benzersiz sesini uzaklara taşıdı. Bu anlamlı ses yolculuğu için Zorlu PSM Instagram sayfasında buluşalım!

Kaynak: Bültenler

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