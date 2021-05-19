Psikolojik tedavi gören genç hastaneden kaçtı
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Psikolojik tedavi gören genç hastaneden kaçtı

İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız - Haberler | 3. Sayfa

Psikolojik tedavi gören genç hastaneden kaçtı Ormanlık alana kaçan genç ekipleri harekete geçirdi Kocaeli'de psikolojik tedavi gören genç tedavi gördüğü hastaneden ormanlık alana kaçtı.

Psikolojik tedavi gören genç hastaneden kaçtı

Ormanlık alana kaçan genç ekipleri harekete geçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'de psikolojik tedavi gören genç tedavi gördüğü hastaneden ormanlık alana kaçtı. Yaklaşık 2 saat boyunca arama yapan ekipler şahsı bulup hastaneye götürdü.

Olay İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre psikolojik tedavi gören A.C.tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan arama çalışması neticesinde elinde odun ile bulunan A.C. ekipler tarafından hastaneye götürüldü.

Psikolojik tedavi gören genç hastaneden kaçtı
Psikolojik tedavi gören genç hastaneden kaçtı
Psikolojik tedavi gören genç hastaneden kaçtı
Psikolojik tedavi gören genç hastaneden kaçtı
Psikolojik tedavi gören genç hastaneden kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız

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