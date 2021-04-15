Psikolojik sorunu olan babanın 3 yaşındaki oğlunu nehre attığı iddiası
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Psikolojik sorunu olan babanın 3 yaşındaki oğlunu nehre attığı iddiası

Psikolojik sorunu olan babanın 3 yaşındaki oğlunu nehre attığı iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şırnak'ın Cizre ilçesinde psikolojik sorunu olan bir şahsın 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attığı iddia edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde psikolojik sorunu olan bir şahsın 3 yaşındaki oğlunu Dicle Nehri'ne attığı iddia edildi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde saat 20.30 sularında meydana gelen olayda iddialara göre, 3 yaşındaki oğlu K.M. ile birlikte Dicle Nehri kenarında bulunan Bırca Belek Parkı'nda bir müddet dolaşan H.M., çocuğu Dicle Nehri'ne attı. H.M, çocuğu nehre attıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların olayı görmesi ile birlikte olay yerine koşan birçok kişi küçük çocuğu kurtarmak için Dicle Nehri'ne girdi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan K.M. olay yerinde bulunan ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılırken, H.M. polisler tarafından gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan ve doktorların uzun çabaları sonucu tekrar hayata döndürülen çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Psikolojik sorunları olan H.M'nin yaklaşık 20 gün önce eşinden boşandığı ve yaklaşık olarak bir yıldan bu yana hastalığı nedeni ile ilaç kullandığı iddia edildi. Olayla ilgili araştırma devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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