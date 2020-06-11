Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
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Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu

Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu -Hemşirenin duygulandıran haykırışı dikkat çekti Uşak'ın Eşme ilçesinde psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından olay yerine gelen biri polis 2 bekçiyi tüfekle vurdu.

11.06.2020 21:56 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:03

Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu

-Hemşirenin duygulandıran haykırışı dikkat çekti

UŞAK - Uşak'ın Eşme ilçesinde psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından olay yerine gelen biri polis 2 bekçiyi tüfekle vurdu. Yaralılara müdahale eden sağlık personelinin ağır yaralı bekçinin bilincini kaybetmemesi için ismini haykırarak onun ayık kalmasını sağması duygulandırdı.

Olay, akşam saatlerinde Eşme ilçesi İstasyon Mahallesi Ece Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olan bir kişinin evinden silah gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis ekipleri ve bekçiler geldi. Güvenlik güçlerinin geldiğini gören zanlı evin penceresinden ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda bir polis omzundan, bir bekçi ayağından diğer bekçi ise kafasından vuruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Hastane giderken başından ağır yaralanan bekçinin bilinç kaybı yaşamaması için hemşirenin haykırışı duygulandırdı. Hemşirenin bekçinin uyumaması yüksek sesle onun ismini haykırarak bağırması dikkat çekti.

Edinilen ilk bilgiye göre annenin durumunun iyi olduğu, başından vurulan bekçinin sağlık durumunun kritik olduğu diğer iki güvenlik görevlisinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu

Kaynak: İHA

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