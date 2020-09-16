PSG-Metz maçı ne zaman? PSG-Metz maçı hangi kanalda? PSG-Metz maçı şifresiz kanalda mı? PSG-Metz maçı saat kaçta?
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PSG-Metz maçı ne zaman? PSG-Metz maçı hangi kanalda? PSG-Metz maçı şifresiz kanalda mı? PSG-Metz maçı saat kaçta?

Koronavirüs sebebiyle ilk 2 hafta maçlarına eksik kadro ile çıkan PSG ile iki maçta istediği galibiyeti bulamayan Metz ile karşılaşacak. PSG-Metz maçı saat kaçta? PSG-Metz maçı ne zaman?

PSG-Metz maçı ne zaman? PSG-Metz maçı hangi kanalda? PSG-Metz maçı şifresiz kanalda mı? PSG-Metz maçı saat kaçta?
16.09.2020 15:38 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:43

Monaco'ya karşı 4'lü savunmayla 1-0 kaybeden Metz, PSG ile karşı karşıya gelecek.PSG - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG - METZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

PSG-Metz maçı bugün oynanacak. Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında PSG, evinde Metz'i ağırlıyor. 16 Eylül saat 22.00'de oynanacak karşılaşma, Parc des Princes stadında oynanacak.

PSG-Metz maçı ne zaman? PSG-Metz maçı hangi kanalda? PSG-Metz maçı şifresiz kanalda mı? PSG-Metz maçı saat kaçta?

PSG-METZ MAÇI HANGİ KANALDA?

16 Eylül saat 22.00'de başlayacak olan PSG - Metz maçını, Nesine.com üzerinden naklen ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Mücadelenin aynı zamanda beIN SPORTS ekranlarından da naklen yayınlanması bekleniyor.

PSG-Metz maçı ne zaman? PSG-Metz maçı hangi kanalda? PSG-Metz maçı şifresiz kanalda mı? PSG-Metz maçı saat kaçta?

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