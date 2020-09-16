PSG-Metz maçı ne zaman? PSG-Metz maçı hangi kanalda? PSG-Metz maçı şifresiz kanalda mı? PSG-Metz maçı saat kaçta? Koronavirüs sebebiyle ilk 2 hafta maçlarına eksik kadro ile çıkan PSG ile iki maçta istediği galibiyeti bulamayan Metz ile karşılaşacak. PSG-Metz maçı saat kaçta? PSG-Metz maçı ne zaman?

Monaco'ya karşı 4'lü savunmayla 1-0 kaybeden Metz, PSG ile karşı karşıya gelecek.PSG - Metz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? PSG - METZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? PSG-Metz maçı bugün oynanacak. Fransa Ligue 1'in 3. hafta maçında PSG, evinde Metz'i ağırlıyor. 16 Eylül saat 22.00'de oynanacak karşılaşma, Parc des Princes stadında oynanacak. PSG-METZ MAÇI HANGİ KANALDA? 16 Eylül saat 22.00'de başlayacak olan PSG - Metz maçını, Nesine.com üzerinden naklen ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Mücadelenin aynı zamanda beIN SPORTS ekranlarından da naklen yayınlanması bekleniyor.