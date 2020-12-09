PSG: "Irkçılığın her türlüsü bizim değerlerimize aykırıdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

PSG: "Irkçılığın her türlüsü bizim değerlerimize aykırıdır"

09.12.2020 08:17 | Son Güncelleme: 09.12.2020 08:21
PSG:

Paris Saint Germain, Başakşehir maçında yaşanan ırkçılıkla ilgili yaptığı açıklamada, ırkçılığın her türlüsünün değerlerine aykırı olduğuyla ifade etti.

Paris Saint Germain, Başakşehir maçında yaşanan ırkçılıkla ilgili yaptığı açıklamada, ırkçılığın her türlüsünün değerlerine aykırı olduğuyla ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanan Paris Saint Germain - M. Başakşehir karşılaşmasının 4. hakemi turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Bu olayın yaşanmasının ardından dünyanın her yerinden paylaşımlar yapılıyor. Paris Saint Germain de resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, her türlü ırkçılığın değerlerine aykırı olduğu ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bağımsızlığımıza el uzatılmasına, bizi ayakta tutan kadim değerlerimize kast edilmesine rıza göstermedik'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bağımsızlığımıza el uzatılmasına, bizi ayakta tutan kadim değerlerimize kast edilmesine rıza göstermedik"
Oral: 'Engelliler bizim bir parçamızdır'
Oral: "Engelliler bizim bir parçamızdır"
Öztrak: 'Bizim kimseden ne milliyetçilik ne de ordumuza sahip çıkma dersi almaya ihtiyacımız yoktur'
Öztrak: "Bizim kimseden ne milliyetçilik ne de ordumuza sahip çıkma dersi almaya ihtiyacımız yoktur"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şener Şen Öner Erkan Gonca Vuslateri
Spor Serdar Aziz Sinan Gümüş Rıza Çalımbay Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Silah Ankara Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PSG: "Irkçılığın her türlüsü bizim değerlerimize aykırıdır" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 08:22:45. #1.15#
title