PSG başkanı kimdir? Paris Saint-Germain'in başkanı Nasır el-Halifi kimdir? Nasır el-Halifi kaç yaşında, nereli? Nasır el-Halifi biyografisi!

2016 yılında L'Équipe gazetesi tarafından Fransız futbolunun en güçlü adamı seçilmiştir. Katarlı iş adamı ve eski tenis oyuncusu olan PSG başkanı kimdir? Paris Saint-Germain'in başkanı Nasır el-Halifi kimdir? Nasır el-Halifi kaç yaşında, nereli? Nasır el-Halifi hayatı ve biyografisi nedir?

Aralarında Türkiye Süper Ligi'nin de olduğu birçok ligin yayıncı kuruluşu olan beIN Medya Grubu'nun CEO'su, Katar Spor Yatırımları (Qatar Sports Investments)'nın genel müdürü, Paris Saint-Germain kulübünün ve Katar Tenis Federasyonu'nun başkanıdır. Aynı zamanda Asya Tenis Federasyonu'nun Batı kolunun da başkan yardımcısıdır. Peki, PSG başkanı kimdir? Paris Saint-Germain'in başkanı Nasır el-Halifi kimdir? Nasır el-Halifi kaç yaşında, nereli? Nasır el-Halifi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PSG BAŞKANI NASIR EL-HALİFİ KİMDİR?

Aralarında Türkiye Süper Ligi'nin de olduğu birçok ligin yayıncı kuruluşu olan beIN Medya Grubu'nun CEO'su, Katar Spor Yatırımları (Qatar Sports Investments)'nın genel müdürü, Paris Saint-Germain kulübünün ve Katar Tenis Federasyonu'nun başkanıdır. Aynı zamanda Asya Tenis Federasyonu'nun Batı kolunun da başkan yardımcısıdır.

Fransa futbolunun en güçlü ismi olarak seçilen Nasır el-Halifi, 2013 yılının sonunda Al Jazeera Sport'dan ayrılarak beIN Sports olarak markalaşan organizasyonun başına geçti.

İsminin duyulmasının asıl sebebi ise Katar Spor Yatırımları (Qatar Sports Investments) bünyesine kattığı ve başkanlığını yaptığı Paris Saint-Germain kulübüdür. Kulübün hem başkanı hem de CEO'su olan Nasır el-Halifi, 2011 yılının Ekim ayında PSG'nin başına geçti.

Nasser El-Khelaifi, aynı zamanda eski bir tenisçi. Sultan Khalfan'dan sonra Katar Davis Cup takımının en başarılı ikinci oyuncusuydu. 1992-2004 yılları arasında aktif tenis oynamıştır.

2008 yılından beri Katar Tenis Federasyonu'nun başkanlığını yürüten iş adamı, 2011 yılında da Asya Tenis Federasyonu'nun Batı Asya kolunda başkan yardımcılığını yapmaktadır.

2016 yılında L'Équipe gazetesi tarafından Fransız futbolunun en güçlü adamı seçilmiştir.