PSA ve FCA arasında beklenen evlilik gerçekleşti
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PSA ve FCA arasında beklenen evlilik gerçekleşti

17.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:19
PSA ve FCA arasında beklenen evlilik gerçekleşti

Groupe PSA ve Fiat Chrysler Grubu uzun süredir üzerinde konuşulan birleşme konusunda her konuda anlaşmaya vardı.

Groupe PSA ve Fiat Chrysler Grubu uzun süredir üzerinde konuşulan birleşme konusunda her konuda anlaşmaya vardı.

PSA ve FCA arasındaki anlaşmanın ardından iki grubun birleşmesiyle Stellantis adıyla yeni bir şirket doğuyor. Güç birliğinin ardından Stellantis, küresel çapta en büyük dördüncü otomotiv şirketi olacak.

Birleşme kararı iki tarafın ortak açıklamasıyla basına duyuruldu. Merkezi Hollanda'da olan yeni şirket PSA CEO'su Carlos Tavares yönetiminde olacak.

Stellantis bünyesinde Opel, Peugeot, Citroen, DS, Jeep, Maserati, Ferrari, Alfa Romeo, Dodge, Chrysler gibi otomobil markalarını bulunduracak ve Volkswagen Grubu, Groupe Renault ve Toyota ile otomotiv liderliği için rekabet edecek.

Stellantis'in yaklaşık 400 bin çalışana sahip olacağı belirtilirken, Carlos Tavares'in salı günü detaylar için açıklama yapması bekleniyor.

Şirketin hisse senetleri ise pazartesi gününden itibaren Milano ve Paris borsalarında, salı gününden itibaren ise New York borsasında işlem görecek.

Salgın öncesi dönemde yıllık 8 milyon araç satışı elde eden Groupe PSA ve FCA'nın birleşmesi 170 milyar avroluk yıllık ciroya denk geliyor. 2019 yılında bu rakamı Volkswagen, Toyota ve Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı geçebilmişti.

Carlos Tavares daha önce yaptığı açıklamalarda birleşme sonrasında üretim tesislerinin kapanmayacağı güvencesini vermişti.

Kaynak: Carmedya.com

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