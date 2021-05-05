Protokolün rol aldığı kliple hijyene dikkat çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Protokolün rol aldığı kliple hijyene dikkat çekildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sivas'ta 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü dolayısıyla hazırlanan eğitici klipte protokol rol aldı.

Sivas'ta 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü dolayısıyla hazırlanan eğitici klipte protokol rol aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi 5 Mayıs Dünya El Hijyeni günü dolayısıyla bir klip hazırladı. Klipte Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, hastane de görevli bazı doktor ve personeller de yer aldı. Klipte el hijyeninin önemine dikkat çekildi.

Klipte Sivas Valisi Salih Ayhan, enfeksiyonların önlenmesinde en etkili ve en ucuz yöntemin el hijyeni olduğuna değinerek, " Enfeksiyonların önlenmesinde en etkili en kolay en ucuz yöntem olan el hijyeni sayesinde Covid-19 dahil bir çok enfeksiyon hastalığının önüne geçebiliriz. Bu pandemi sürecinde sosyal mesafe, maskelerin doğru kullanımın yanın da el hijyeninin sağlanması bizleri daha da güvenli kılacaktır. Enfeksiyonların yayılmasını azaltmak ve milyonlarca insanın hayatını kurtarmak için parolamız "Sağlık ellerde başlar" dedi.

(Volkan Kaplan/İHA)

Protokolün rol aldığı kliple hijyene dikkat çekildi
Protokolün rol aldığı kliple hijyene dikkat çekildi
Protokolün rol aldığı kliple hijyene dikkat çekildi
Protokolün rol aldığı kliple hijyene dikkat çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivas Belediyesi'nden Ramazan desteği: 10 bin kişiye ödeme yapılacak
Sivas Belediyesi'nden Ramazan desteği: 10 bin kişiye ödeme yapılacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
İlçe bu haberle kaynıyor! Belediye başkanını CİMER'e şikayet eden başkan yardımcısı görevden alındı
İlçe bu haberle kaynıyor! Belediye başkanını CİMER'e şikayet eden başkan yardımcısı görevden alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Gomes Fatih Terim Serdar Aziz Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Protokolün rol aldığı kliple hijyene dikkat çekildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 11:27:24. #1.15#

title