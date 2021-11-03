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Protokol yolundaki tünelde göçük paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Protokol yolundaki tünelde göçük paniği Protokol yolu olarak bilinen Ankara-Esenboğa Havalimanı yolunda bulunan tünelde betonda yaşanan çökme korkuttu.

ANKARA (İHA) - Protokol yolundaki tünelde göçük paniği

ANKARA - Protokol yolu olarak bilinen Ankara- Esenboğa Havalimanı yolunda bulunan tünelde betonda yaşanan çökme korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Protokol yolunda bulunan tünelin girişindeki betonlarda çökme meydana geldi. Bir araç çökme nedeniyle hasar gördü. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda yolun temizlenmesinin ardından trafik açıldı.

Protokol yolundaki tünelde göçük paniği

Protokol yolundaki tünelde göçük paniği

Protokol yolundaki tünelde göçük paniği

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