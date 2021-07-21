Protokol üyeleri şehit ailesi ile bir araya geldi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler şehit P.Yzb.Hasan Hatıl'ın annesi Makbule Hatıl ile babası Şaban Hatıl'ı Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.