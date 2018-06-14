Protokol İlçe Şehitliğine Giderek Dualar Etti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde protokol, Arefe Gününde mezarlıkları ziyaret ederek, dualar etti

Nurdağı ilçe Kaymakamı Lokman Düzgün, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Jandarma Komutanı Vahit Sağdıç, Emniyet Müdürü Mahmut Astan, Arefe Günü'nde şehitliğe giderek, şehitler için dua etti.

Ülkenin birlik ve beraberliğini için dua eden protokol, mezarlıktaki törenin ardından Başpınar Mahallesinde ikamet eden bir şehit ailesini evinde ziyaret etti. - GAZİANTEP