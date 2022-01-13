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Protokol eşleri Darende'yi beğendi

Protokol eşleri Darende'yi beğendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Malatya'nın Darende İlçesi'ni gezen protokol ile emniyet mensuplarının eşleri, ilçeyi beğendi.

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Darende İlçesi'ni gezen protokol ile emniyet mensuplarının eşleri, ilçeyi beğendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş başta olmak üzere protokol ile emniyet mensuplarının eşleri, Darende İlçesi'nin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. İnanç turizminin başta gelen ilçelerinden olan Darende, rafting alanlarının yanı sıra pek çok hastalığa şifa olan Kudret Havuzu,Tohma kanyonu, Somuncu Baba Külliyesi ve Günpınar Şelalesi ile ziyaretçi sayısını her geçen gün arttırıyor.

Gezi programı çerçevesinde, protokol ile emniyet mensubu personeli ailelerine yönelik moral ve motivasyon gecesi de düzenlendi. - MALATYA

Protokol eşleri Darende'yi beğendi

Protokol eşleri Darende'yi beğendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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