Projelerimiz Mamak'a hareketlilik kazandırdı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl Mamak'ın değişen gelişen yapısına katma değer sağlayan projeleri yerinde inceledi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl Mamak'ın değişen gelişen yapısına katma değer sağlayan projeleri yerinde inceledi.

Tamamlanan ve yapımı devam eden projelerin Mamak'a sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan önemli bir hareketlilik kazandırdığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Vatandaşlarımızın mutluluğunu ve Mamak'ın güzelliklerini ön plana çıkaracak projelere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

Gece gündüz çalışıyoruz Tüm belediye personeli ile gece gündüz daha modern bir Mamak için çalıştıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Yaptığımız her şey hizmet için, Mamaklılar için yapılıyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Habermetre