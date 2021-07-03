Project Relic İçin Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Project Relic İçin Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı

Project Relic İçin Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Project Cloud Games, yaklaşmakta olan çok oyunculu oyunu Project Relic için son prototip oyun fragmanını paylaştı.

Project Cloud Games, yaklaşmakta olan çok oyunculu oyunu için son prototip oyun fragmanını paylaştı. Ne yazık ki, geliştirici ekip herhangi bir ek ayrıntı açıklamadı (oyunun 2023 çıkış tarihini hedeflediğini bilmemize rağmen).

Project Relic

Oyunun direktörü, oyun için yayınlanmış olana bu yeni video için kısa bir açıklamada bulundu.

"9 geliştiriciden oluşan küçük bir Indie oyun şirketi olmasına rağmen, tutkumuz ve anlayışımızla duyusal bir oyun yapıyoruz. Şirketimizin amacı "normalin ötesinde daha iyi keyif almaktır". Oyun kullanıcılarımıza yeni dünyayı ve daha önce hiç maruz kalmadıkları eğlenceyi deneyimleme fırsatı vermek istiyoruz. Bu oyun içi oyun görüntüsü, oyunumuzun Project Relic'in son prototipidir. Üretmenin sadece başlangıç ??noktası olduğunu düşünüyoruz ama son halinin hepinize olağanüstü bir deneyim yaşatacağından eminiz."

Güney Koreli stüdyo Project Cloud Games, 2023'ün başlarında PlayStation, Xbox ve PC'ye gelecek çok oyunculu aksiyon oyunu Project Relic'i duyurdu. Belirli konsol platformları açıklanmadı.

Project Cloud Games, oyunun açıklamasında aslında Dark Souls veya From Software'den bahsetmiyor, ancak oyunun Dark Souls'tan ilham aldığı apaçık ortada. Üçüncü şahıs bakış açısı ve karakter modeller, dinamik, hassas kılıç oyunu, dev bosslar ve hatta fragmanda kullanılan basit beyaz yazı tipi ve siyah arka plan, hepsi Souls oyununa benziyor. Bu kötü bir şey değil, ama size ne bekleyeceğiniz konusunda bir fikir veriyor.

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Binali Yıldırım Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Şevval Şahin Burak Özçivit
Spor Cedi Osman Diego Costa Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Project Relic İçin Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 13:36:14. #1.15#

title