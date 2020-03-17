Proje Ortakları Süloğlu'nda Toplantı Edirne'nin Süloğlu Belediyesi ile Bulgaristan Burgaz İlinin Sungurlar ilçesi ile hazırlanan AB projesinin açılış basın toplantısı Süloğlu Belediyesi Recep Gürkan Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 dönemi ikinci teklif çağrısı kapsamında CB005.2.12.116 numaralı"Doğayı Birlikte Korumak" isimli projesi için açılış basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya başta ev sahipliği yapan Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Sungurlar Belediye Başkanı Dr. Georgi Kenov ile beraberindeki proje yöneticileri katıldı. Projenin detaylı bir şekilde tanıtıldığı toplantıya Süloğlu halkı da yoğun bir katılım gösterdi.

Ormankıran "Proje İki İlçeye de Çok Büyük Katkı Sağlayacak"

Süloğlu Belediyesi Recep Gürkan Çok Amaçlı Kültür Merkezinde gerçekleşen açılış basın toplantısında konuşan Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran "Proje aracılığıyla burada bulunan tüm katılımcıları selamlıyorum. Daha öncede Bulgaristan'da tanıttığımız projemizi şimdi de ilçemizde anlatıyoruz. Avrupa Birliği projemiz yaklaşık iki yıl sürecek ve her iki ilçeye de büyük fayda sağlayacaktır. Alınacak araçlar ve ekipmanlar iki ilçeye 383.552,20 Euro'luk bir değer katacaktır. Bu rakamın 188.551,50 Euro'luk kısmı belediyemize geri kalan 195.000,70 Euro'luk kısmı da proje ortağımız Sungurlar Belediyesine alınacak araçlar ve ekipmanlar için kullanılacak. Her iki ülke için, ilçelerimiz için de faydalı olacağına inanıyorum. Tabii bu projemiz iki yıl süreyle devam ederken bizlerde proje ile birlikte burada yaşayan vatandaşlarımızla dostluklarımızı ilerleteceğiz. Her şey gelip geçer tek baki olan dostluktur ve kardeşliktir. Ben inanıyorum ki Sayın Sungurlar Belediye Başkanı Dr. Georgi Kenov ile daha büyük ve güzel projeler yapacağız" dedi.

Toplantı Sonrası iki Belediye Başkanı da birbirlerine hediyeler sunarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kaynak: Bültenler