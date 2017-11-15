Proje Destek Programı Ödül Töreni

Gilead Sciences Türkiye'nin 2013'ten bu yana sürdürdüğü Proje Destek Programı'ndan yararlanacak projeler açıklandı.



Beşiktaş'taki bir otelde, "Yenilikçi Fikirler Yenilenen Hayatlar" sloganıyla başlatılan destek programı kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Medikal Direktörü Dr. Tahsin Gökçem Özçağlı, 30 yıldır hastaların yaşam standartlarını yükseltmek için yenilikçi tedaviler alanında çalıştıklarını, klinik araştırmaya önem verdiklerini belirtti.



Çalışmalarının 2008'de 5 merkezde başladığını, 2016'da 27 merkeze ulaştıklarını aktaran Özçağlı, şöyle konuştu:



"Program kapsamında bu yıl 6'sı bilimsel 2'si sosyal olmak üzere toplam 8 projeye destek verilecek. 30 yıldır HIV/AIDS, Hepatik B, Hepatit C, kardiyovasküler, hematoloji ve onkoloji alanları için yenilikçi tedaviler geliştirmeye odaklanarak bu hastalıkların ölümcül bir hastalık olmaktan çıkıp, yönetilebilir hastalıklara dönüştürülmesi yolundaki çabalara yardımcı oluyoruz. Bu ödül programıyla da HIV, Hepatit B, Hepatit C, sistemik mantar enfeksiyonları ve NASH tedavi alanlarında hastalıkların taranmasını, teşhis edilmesini ve uygun tedavilere ulaşılmasını iyileştirmeye yönelik en iyi uygulamaların ve yeni fikirlerin geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak bilimsel veya sosyal sorumluluk projelerine destek olmayı amaçlıyoruz."



Proje Destek Programı'ndan yararlananların açıklandığı toplantıda ayrıca desteklenecek proje sahiplerine tebrik, jüri üyelerine de teşekkür plaketi sunuldu.



Bilimsel Projeler Jüri Başkanı Prof. Dr. Cihan Yurdaydın'a ve Sosyal Projeler Jürisi adına Jüri Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Narlı'ya teşekkür plaketleri, Genel Müdür Şebnem Girgin tarafından verildi.



Başvuruların bağımsız jüri tarafından değerlendirildiği program çerçevesinde bu yıl 6 bilimsel projeye 200 bin lira, 2 sosyal projeye 100 bin lira olmak üzere toplam 300 bin liralık destek sağlanacak.



Proje Destek Programının ilk oluşturulduğu 2013 yılından bugüne HIV, viral hepatit, hematoloji ve sistemik mantar enfeksiyonu gibi hastalıklar alanlarında toplam 30'un üzerinde projeye destek verildi. Böylece bugüne kadar verilen destek miktarı da 1,5 milyon lirayı aştı.