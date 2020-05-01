Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
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Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı

Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
01.05.2020 19:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:52

ATV ekranlarında yayınlanan ve programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Anlı, "Şartların elverişli olması durumunda büyük bir fedakarlık göstererek Ramazan Bayramından sonra programa başlayacağım" dedi.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının yayından kaldırıldığı haberleri ve eski eşi Burhan Akdağ'ın hakkındaki iddiaları ile gündeme gelen Müge Anlı'dan açıklama geldi. Yüksel Aytuğ'a konuşan Müge Anlı, "Şartların elverişli olması durumunda büyük bir fedakarlık göstererek Ramazan Bayramından sonra programa başlayacağım" dedi.

"YAYINDAN KALKMASINA ŞAŞIRANLARA ŞAŞIRIYORUM"

Eski eşi Burhan Akdağ tarafından ortaya atılan iddiaların gerçekle yakından uzaktan ilişkisi olmadığını söyleyen Müge Anlı, "Programın yayından kaldırılmasına şaşıranlara şaşırıyorum. Ülkede şehirlerarası ulaşım yok, sokağa çıkma yasakları var. Müthiş tedbirler alındı. Benim stüdyoma her gün Türkiye'nin her yerinden 50 kişinin girip çıkması lazım. Ben oradaki ileri yaşta olan danışmanlarımı bile kullanamıyorum sokağa çıkma yasağından dolayı. Ben tek başıma orada çıkıp ne yapacağım. Benim programlarım öyle video konferanslarla, uzaktan yapılabilecek bir program değil ki" dedi.

"RAMAZAN BAYRAMI SONRASI PROGRAMA BAŞLAYACAĞIM"

Büyük bir fedakarlık göstererek salgının ilk günlerinde yapıma devam ettiğini dile getiren Anlı, "İzleyicilerimle salgının ilk günlerinde buluşmaya devam ettim. Ta ki programı gerçekleştirme olanağı kalmayana kadar. Hangi dizi, hangi program kaldı ki televizyonda ben Müge Anlı'yı devam ettirebileyim. Buna imkan var mı? Direnebildiğimiz yere kadar direnip programı sona erdirmek zorundaydık. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Ramazan Bayramından sonra durum elverişli olursa, tedbirler biraz gevşetilirse o zaman tabi ki sosyal mesafe kurallarına uyarak bütün fedakarlığımla bu programa başlayacağım" ifadelerini kullandı.

Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
Haber Yorumları (7)
500
SARI SOSYETE: Sen ekranlara dönebilirsin ama izlenmeyeceksin en azından ben ve ailem tarafındaan.
Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
SARI: izle yoksa reytiği düşer sen ve güzel ailen puhhaa
Yayından Kaldır
YORUM: Bizene sizin ailenizden
1 1 Yayından Kaldır
PROGRAMINDA HİC KACIRMAYAN BİRİ: Sen ekranlara dönmeden önce git Korona nereden, nasil cikmis, arkasinda kimler var, kimler bu yüzden vurgunu vurdu, ne zaman sona erecek, Korona hakkinda dava acilirsa kac yilla yargilanir, tutuklanmasi icabettiginde stüdyoya gelip senin araciliginla mi teslim olsun yoksa en yakin karakola mi gitsin. . . . Bu dersleri calis, sonra gel ablacigim, basimizin üstündesin herzaman; ehhh bizden ahmagini bulamayacaksin ya, zevkle seyrederiz seni.
Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
TÜRK: Müslüman Türk ailesinin yapısına dinamit koyup parçalayan bu müfsit kadını ve programını ekranlarda görmek istemiyorum. Bu programı yayınlayanlara ve yayınlatanlara yazıklar olsun
Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
TEVFİK: Bence sen tepkini abuk sabuk dizilere göster ondan sonra bu programa tepki gösterirsin. Müfsit ortalığı karıştırıp ara bozana denir, suçluyu bulmak, haksızı, katili ortaya çıkarmak, kaybolan bir çocuğu bulmak ne zaman müfsitlik oldu?
Yayından Kaldır
EROL MEHMET YILDIZ: Bu haber Müge Anlı haberi. Esra Erol haberi başka sayfada. Sen yanlış gelmişsin
1 Yayından Kaldır
500
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